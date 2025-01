La pesta química

Creat: Actualitzat:

En ple segle XXI, vivim envoltats d’una amenaça invisible que s’ha infiltrat en l’aigua que bevem, els aliments que mengem i fins i tot l’aire que respirem. Aquest problema són els PFAS, també coneguts com a “contaminants eterns”. Són un grup de més de 10.000 compostos químics presents en productes quotidians com els teixits impermeables, les paelles antiadherents o les escumes antiincendis. La seva gran estabilitat química els fa pràcticament indestructibles, i això ha provocat una contaminació global sense precedents.

Aquestes substàncies químiques no només persisteixen al medi ambient, sinó que també s’acumulen en els éssers vius, amb efectes devastadors. De fet, diversos estudis han associat els PFAS amb problemes greus de salut, com el càncer, trastorns hormonals, problemes de fertilitat i dificultats de desenvolupament en infants. A Europa, s’han detectat concentracions alarmants de PFAS en l’aigua potable, superant amb escreix els límits recomanats. Malgrat això, la regulació dels PFAS avança a pas de tortuga. Les autoritats competents han estat criticades pels seus retards a controlar aquestes substàncies. Mentrestant, la indústria continua utilitzant-les sense aturador, prioritzant els beneficis econòmics per sobre de la salut pública i el medi ambient.

Per abordar aquesta problemàtica, és essencial implementar regulacions més estrictes sobre la producció i l’ús dels PFAS. També és important destacar que cal desenvolupar tecnologies eficaces per a la detecció i eliminació del medi ambient. A més, cal conscienciar la població sobre els riscos associats a aquests compostos i promoure alternatives més segures en els processos industrials i els productes de consum. Sobretot, hem de defensar el nostre dret fonamental a viure en un entorn lliure de contaminació, un principi que hauria de guiar totes les decisions polítiques i empresarials. Tanmateix, no tot està perdut. Diverses organitzacions exigeixen accions immediates: prohibir la producció de nous PFAS, desenvolupar tecnologies per eliminar-ne les restes i conscienciar dels riscos la població. Només amb mesures fermes podrem frenar aquesta pesta química que amenaça la humanitat i el planeta.