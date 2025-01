Una nova era

Creat: Actualitzat:

Si no hi ha cap canvi o ajornament d’última hora, com ha pogut ocórrer en el passat, el 3 de febrer vinent s’encetarà l’era de la justícia electrònica a casa nostra. No ens equivoquem. Això no significa que els nostres jutges es vegin substituïts per una intel·ligència artificial que vingui a resoldre, partint d’algoritmes misteriosos, els litigis que sacsegen la nostra convivència. Per cert, alguns països ja han emprès aquest camí, però sense gaire èxit fins ara. La irracionalitat dels comportaments humans té, en efecte, molt poc a veure amb la racionalitat de la informàtica. Molt més senzillament, el mes vinent, la família judicial, en tots els seus sectors, es veurà obligada a usar l’eina telemàtica per a la presentació als tribunals de les seves peticions i pretensions. I, a l’ensems, aquests hauran de recórrer a la mateixa eina per a notificar les seves decisions.

Aquest canvi substancial ha comportat una llarga preparació dirigida a tots els professionals concernits, tot i que sorprenentment en llengua castellana. Ara bé, analitzant l’exemple de països veïns que ens han precedit en aquesta modernització, podem augurar que caldrà afrontar algunes dificultats, avui dia encara poc previsibles. És requerirà, doncs, la voluntat de tothom per superar en els terminis més breus aquests obstacles, amb la finalitat que, per fi, s’agilitzi una justícia immersa en una situació de retard força preocupant, que afecta directament la ciutadania. Per cert, aquesta lamentable situació no és nova. Ja fa més de 15 anys que es difonen queixes en aquest sentit, i les nombroses decisions del Tribunal Constitucional en matèria de dilacions indegudes són la prova de la gravetat d’aquesta crisi, tot i que, durant aquests últims anys, s’han introduït nombroses reformes, com ara la institució del saig o un pla de xoc per alleugerir la tasca dels tribunals i donar-los els mitjans necessaris per dur a terme la seva tasca, de gran importància en un estat de dret. Per tant, hem d’esperar que aquesta nova eina marqui el principi d’una nova era i que ajudi a donar al justiciable el servei que es mereix. Hem de ser tots conscients que som al servei del ciutadà i no al contrari.