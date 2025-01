Indexació de l’IPC

Creat: Actualitzat:

Encetem un any nou i, amb ell, un increment dels preus arran de les dades de l’índex de preus de consum, que tots coneixem com a IPC. Aquesta vegada la xifra suposa que tot s’encarirà un 2,6% més i, per tant, afectarà directament tota la nostra cistella de la compra. Però una vegada més, els sous queden iguals. Només s’incrementarà el salari mínim i això ens sembla injust.

Per això, els socialdemòcrates hem fet una esmena al projecte de llei del pressupost per al 2025 en què reclamem que la indexació definitiva de les pensions i de tots els salaris (no tan sols del mínim) es faci tenint en compte l’IPC, així com l’actualització de l’import del preu de venda del punt de jubilació. L’objectiu? Que es tingui en compte que, com a mínim, s’ha d’apujar la xifra establerta per l’IPC per tal d’evitar així la pèrdua de poder adquisitiu de la ciutadania.

Considerem que si únicament s’augmenta el salari mínim –puja que enguany, segons el Govern, serà d’un 4%–, allò que es provoca és que s’equipari a sous de gent que fins ara cobrava més que el salari mínim. Per posar un exemple, el salari mínim interprofessional el 2024 era de 1.376 euros i ara passarà a ser de 1.431 euros, perquè s’apuja el doble de l’IPC per al 2025. Tu, que treballes en una empresa i no cobraves el salari mínim perquè tens un sou de 1.420 euros al mes, per exemple, ara sí que estaràs a la franja de les persones que cobren el salari mínim. El motiu? Les persones que reben el salari mínim tenen un augment del 4%, però tu, que no el rebies, no el tens aquest increment. Per tant, cada vegada més persones estaran en el salari mínim estipulat.

Per evitar això és indispensable que l’IPC s’apliqui a tots els salaris i a totes les pensions. Som conscients de les dificultats que suposa arribar a un acord entre patronal i sindicats per apujar els salaris d’Andorra, i per això proposem que s’hagi d’establir per llei que tots els salaris i pensions s’indexin, com a mínim, amb l’IPC, ja que és injust que hi hagi pensionistes a qui no se’ls hagi augmentat mai la pensió, tot i ser elevada. Per a ells el nivell de vida també ha canviat.