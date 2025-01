Ahir i avui

Creat: Actualitzat:

A casa sempre hem celebrat els Reis. Els Reis d’Orient i, enguany, m’han agafat llegint. Millor, rellegint. Davant l’arribada de Trump vaig tornar als clàssics grecs. Avui, amb La República de Plató, un món de fa 2.400 anys. Res, ahir. Plató, per mitjà de Sòcrates, ens explica el concepte de Justícia, l’origen de la Polis i la relació entre ciutadans i governants. Ens descriu la plutocràcia, l’oligarquia, la democràcia i la tirania, a Atenes i Esparta, amb uns capítols remarcables sobre l’educació. També sobre la necessitat de distingir entre la veritat i la mentida, i d’afirmar la relació, el lligam, la unió entre les paraules i les coses.

Torno ara a enfilar-me a la cadira d’aquesta columna i us torno a llegir la reflexió de Sòcrates a l’inici del llibre VII de La República: “Compara l’escena següent amb l’estat en què es troba la nostra natura respecte a l’educació o la seva mancança. Imagina un habitacle subterrani en forma de caverna, amb una llarga entrada oberta a la llum que s’estén per tota l’amplària de la cova, i uns homes que hi són des de nens, lligats de peus i coll de manera que no es puguin moure ni veure altra cosa que el que tenen davant, perquè les lligadures no els deixen girar el cap. Darrere d’ells hi ha la llum d’un foc que crema més lluny i més alt, i, entre el foc i els encadenats, un camí més elevat al llarg del qual s’ha construït un petit mur semblant a les mampares que s’alcen entre els titellaires i el públic, per damunt de les quals mostren aquells les seves meravelles... Representa’t ara que, tot al llarg del mur, hi ha uns homes que transporten tota classe d’objectes que sobreïxen de la paret i figures d’homes o animals fetes de pedra i de fusta i tota classe d’objectes fabricats... Què creus que han vist els presoners d’ells mateixos o dels seus companys sinó l’ombra projectada pel foc sobre el fons de la caverna?... Aleshores no hi ha dubte que res no tindran per real sinó les ombres dels objectes fabricats... Considera ara el que passaria si foren alliberats de les seves cadenes i guarits de la ignorància...”

Un text genial i etern! Avui més actual que mai. Continueu llegint-lo, un bon propòsit. És a internet.

Que us sigui pròsper l’Any Nou!