Sí, es pot treballar 36 hores

Des d’aquest 1 de gener, la nostra empresa ha reduït la jornada laboral, situant-la en 36 hores setmanals. I no, aquesta no ha estat una iniciativa “progre” ni “woke”; aquesta decisió és purament empresarial i respon a una estratègia clara: millorar la competitivitat aprofitant les oportunitats que ofereix la tecnologia. Reinvertint en diverses eines i equipament, juntament amb la nostra capacitat per analitzar i optimitzar processos, podem avançar cap a un model que prioritzi treballar MILLOR, deixant enrere l’antic paradigma de treballar MÉS.

La mesura se suma a altres polítiques de conciliació que ja són part del nostre ADN, com la clàusula contractual per la qual les dones a SisèGrau tenen un mes més de baixa maternal del que marqui la llei, 100% assumit per l’empresa, o el teletreball cada divendres, tot l’any, amb l’objectiu de minimitzar desplaçaments evitables.

Reduir la jornada laboral no implica de cap manera reduir la productivitat ni l’horari global de l’agència. Qualsevol empresa, gran o petita, pot analitzar els seus fluxos de treball, identificar pics d’estrès i temporades de més càrrega. A més, no tots els treballadors tenen les mateixes rutines ni necessitats diàries. Controlades aquestes variables, és possible posar l’equip humà al centre de l’organització per millorar el clima laboral, garantint una òptima atenció al client i millors resultats empresarials, un model que ja té més de 30 anys (Hal Rosenbluth, El client és el segon”.

A les portes d’una revolució laboral sense precedents, els joves professionals ja no cauen en les trampes yuppies dels anys 90 i valoren més que mai la qualitat de vida. Això no vol dir que hagin perdut el compromís o l’entusiasme davant els reptes; més aviat al contrari, en soc testimoni cada dia. Les empreses que no entenguin aquest canvi de paradigma ho tindran complicat, perquè tot l’ecosistema està canviant, fins i tot els hàbits de cada cop més consumidors que també valoren les condicions laborals dels seus proveïdors.

És cert que les empreses que vam néixer en un entorn d’incertesa i flexibilitat tenim un avantatge, però en un futur no gaire llunyà, la millora contínua del temps laboral ja no serà una opció sinó un requisit indispensable per captar i retenir el millor talent. Aquest és, precisament, un altre repte de país: contribuir, pas a pas, a fer d’Andorra una plaça cada cop més atractiva per desenvolupar-se professionalment.