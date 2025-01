Per un turisme de qualitat

Creat: Actualitzat:

Al grup parlamentari socialdemòcrata no estem del tot d’acord amb el pressupost per al 2025 que ha elaborat el Govern. Com bé sabeu, ja vàrem mostrar el nostre descontentament presentant una esmena a la totalitat –que va ser desfavorable per part de la majoria– i ara ho fem amb un total de 21 esmenes al text proposat per l’executiu. En aquest sentit, avui vull fer èmfasi en una de les propostes socialdemòcrates per fomentar el turisme i la seva qualitat.

Per a nosaltres una de les prioritats que hauria d’incloure el pressupost per a aquest nou any que acabem d’encetar hauria de ser un fons per a l’impuls del turisme que funcioni com a mecanisme destinat a finançar polítiques per potenciar la competitivitat d’Andorra com a destinació turística i garantir-ne la sostenibilitat.

Aquests recursos que generi els fons d’impuls per al turisme han d’anar destinats a finançar projectes o actuacions per a la promoció cultural i turística d’Andorra; per a l’impuls del turisme sostenible, responsable, inclusiu i de qualitat; protegir, preservar, recuperar i millorar els recursos culturals i turístics; fomentar, crear i millorar els productes culturals i turístics actuals; desenvolupar infraestructures i serveis relacionats amb el sector; accions per a la desestacionalització del turisme; la creació d’un fons o programa de subvencions per a la formació dels sectors turístics que serveixi com a garantia per a l’excel·lència dels serveis, i que un terç dels recursos anuals recaptats pel fons per a l’impuls al turisme vagin destinats al fons verd previst a la Llei d’impuls a la transició energètica i del canvi climàtic.

Des del PS allò que volem és que el caràcter finalista de l’impost es destini a fer accions concretes perquè es pugui beneficiar directament el sector turístic i també el cultural. És bàsic per a la nostra economia que es facin productes turístics i culturals amb una promoció adequada, deixant de banda les massificacions, i que tinguin com a objectiu donar a conèixer els nostres actius culturals amb un model de turisme sostenible i respectuós amb la nostra identitat.