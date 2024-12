Feliç 2025

Creat: Actualitzat:

Ens trobem a les acaballes del 2024 i és moment per analitzar com ha transcorregut l’any. És moment de recordar tot allò que hem fet. Repassem el que hem fet bé i també tot allò amb què ens hem equivocat. Recordem amb qui hem estat. I a qui trobem a faltar, i si el seu record els fa estar una mica més a prop, i omple el buit que han deixat. Tenim bons pensaments amb la família i amb les amistats. I segurament veiem que podríem haver passat més temps compartint moments amb ells.

Repassem tot allò que hem viscut. Si hem pogut fer algun viatge o unes vacances merescudes. O si hem practicat esport de forma regular. O bé si hem seguit una dieta equilibrada.

Pensem en com ens ha anat la feina. Si hem aconseguit aquella millora laboral desitjada, o ens hem quedat tal com estàvem, que moltes vegades ja és una molt bona notícia. Valorem si els nostres superiors han confiat en nosaltres i ens han empoderat fent-nos sentir feliços o bé han seguit amb actituds de menyspreu i desincentivadores.I si som estudiants, si ens hem esforçat prou per aconseguir les notes per aprovar.

I un cop fet el repàs, ens plantegem quines seran les bones intencions per als següents mesos d’aquest nou any.

Pot tractar-se d’aconseguir una vida més saludable, de passar més temps amb la família o els amics, estalviar per a un viatge o la jubilació, o inclús aprendre a gestionar les nostres emocions per controlar millor els problemes.

Però si realment volem tenir èxit i aconseguir les fites proposades hem de començar amb petits passos. Si aquests nous hàbits els anem repetint dia rere dia, podem aconseguir que es converteixin en rutina i ja els haurem integrat en la nostra vida. Perquè quan no som capaços d’aconseguir les nostres metes el problema no sol estar en els objectius proposats, que normalment són molt lloables, sinó en el procés, és a dir, el mètode amb el qual pretenem aconseguir-ho.

James Clear, autor d’Hàbits atòmics, considera que la motivació més poderosa per aconseguir crear un hàbit nou passa per canviar el focus: del que es vol aconseguir a quina persona em vull convertir. I quan comença l’any nou és un bon moment per convertir-nos en millors persones.

Feliç any nou.