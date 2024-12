Balanç de la desigualtat

Creat: Actualitzat:

Aquesta setmana s’han publicat dades de l’estudi sobre el cost de la vida com ara que el 20% de la població concentra quasi la meitat dels ingressos, més d’un 7% té privació material severa i prop d’un 14% està en risc de pobresa.

El salari mínim ha estat de 1.376 euros el 2024 i ara s’apujarà un 4%. El salari mitjà (corresponent a la mitjana aritmètica entre totes les retribucions) és de 2.537,39; el medià (just el del mig en una línia contínua del més baix al més alt), de 2.069,63, i el modal (el més habitual), d’entre 1.600 i 1.700 euros. Els sous més elevats han pujat més que els baixos, i el 2025 el Govern decretarà el salari mínim, però els que estan per sota del mitjà, el medià o el modal no augmentaran.

Les pensions de jubilació eren de menys de 800 euros de mitjana al juliol, i estaven per sota de 1.200 euros per als que havien cotitzat més de vint anys a la CASS. Algú que hagi treballat més de vint anys i cobri la pensió mitjana no arriba als ingressos mínims per tenir les despeses cobertes. Segons l’estudi esmentat abans, els ingressos anuals necessaris per a una persona que viu sola són d’entre 16.100 i 18.700 euros. S’hi inclou el preu de l’habitatge, però ja sabem què passarà si d’aquí a dos anys no es renoven els contractes i la majoria de llogaters han d’assumir el preu de mercat.

Malgrat l’augment general dels salaris, el mínim no arriba al 60% del mitjà, tal com el Govern actual es va comprometre a aplicar, i les pensions mitjanes queden molt més lluny. En el tràmit de la Llei del pressupost per al 2024 es va preveure, a més, una mesura discriminatòria: no apujar les pensions de les persones no residents. Al final s’hi ha aplicat l’IPC europeu, que també és injust per als que han treballat aquí i han hagut de marxar.

El creixement de l’economia andorrana es construeix sobre la base de la desigualtat i el model polític dominant no preveu solucions estructurals per afrontar-la, només pegats i mesures improvisades i curtterministes. Aquí no parlo de la gent jove, que mereixeria un article a part, perquè l’espai és reduït i caldrà deixar-ho per a una altra ocasió.