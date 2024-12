Males formes al consell de comú

Creat: Actualitzat:

El consell de comú és, per definició, el màxim òrgan de debat i decisió de la nostra parròquia. És l’espai on els representants dels ciutadans analitzen, discuteixen i decideixen sobre els afers que afecten Andorra la Vella. Per això, el que va passar durant el darrer consell de comú no tan sols va ser sorprenent, sinó també un motiu de preocupació profunda.

El nostre grup de la minoria vam votar a favor de tots els punts de l’ordre del dia, sempre des de la nostra responsabilitat i compromís amb la parròquia. No obstant això, al final de la sessió un comentari nostre –fet des de la tasca d’oposició– sobre el retard en projectes importants, com ara la reforma de la plaça del Poble o els pisos de lloguer assequible a Santa Coloma, va ser rebut amb una reacció desproporcionada i poc institucional per part del cònsol major, el senyor Sergi González.

Lluny d’encarar aquestes observacions constructives amb maduresa i esperit de debat, el senyor González va optar per convertir el consell en un escenari més propi d’una escola de primària. Va imposar un “torn de taula” en què els consellers de la majoria van dedicar temps a recitar, un per un, un balanç del seu treball anual, en una posada en escena que va semblar més un míting polític que una sessió comunal.

Però la situació no es va quedar aquí. Quan vaig voler intervenir per contrarestar o, simplement, per posar en perspectiva aquest moment tan peculiar, el cònsol em va tallar amb unes paraules que considero inacceptables: “Soc jo el cònsol i soc jo qui diu qui ha de parlar.”

Aquestes paraules no tan sols mostren una manca de respecte cap a la nostra figura com a representants de la minoria, sinó també una actitud autoritària i poc adequada per al càrrec que ocupa. El consell de comú no és un lloc per imposar silencis ni fer propaganda partidista. És un espai per al diàleg, la crítica constructiva i la recerca de solucions conjuntes.

Els ciutadans d’Andorra la Vella esperen dels seus representants un comportament exemplar i unes formes que estiguin a l’altura de la institució. Accions com les que vam presenciar la setmana passada només desacrediten el prestigi del consell de comú i generen una sensació de desconcert entre els ciutadans.