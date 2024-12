Creat: Actualitzat:

Felicitar amb un bon Nadal és l’expressió de bon desig pels dies que venen, l’amor i la unió entre família i amics.

És una expressió que va més enllà d’una senzilla salutació, representa la il·lusió, la felicitat i l’esperança que es comparteix en aquesta època tan especial.

El Nadal commemora el naixement de Jesucrist. Tot i el seu component cristià té el seu origen en les festes del solstici d’hivern en l’antiga cultura romana.

Durant tot aquest temps s’han incorporat diverses tradicions com el pessebre, l’arbre de Nadal, l’intercanvi de regals, les nadales o la Missa del Gall.

Alhora, hi ha tradicions que són més característiques de determinades zones com pot ser el tió, que, amb els cops que li donen els nens per obtenir dolços, simbolitza l’abundància i l’alegria que habitualment existeix en aquestes dates.

En canvi, una tradició que cada cop és més estesa és la decoració dels arbres i la il·luminació dels carrers que ofereixen als ciutadans un ambient especial i acollidor.

Els mercats de Nadal, molt populars a centre Europa, cada cop els podem trobar a més llocs.

I passi el que passi, res ens fa pensar que els dies de Nadal deixaran de ser els dies festius tal com els coneixem. Però la realitat cada cop ens mostra que es promou l’ús de l’expressió “bones festes” per evitar la paraula Nadal.

També veiem com es promou l’eliminació de símbols més tradicionals per d’altres que desdibuixen la seva història.

I això es tradueix en una pèrdua de les nostres arrels. Representa buidar de significat sense toca la festa. I pot arribar a deixar sense contingut una festa que conté uns valors que no hauríem de perdre, i evitar que es converteixi únicament a uns dies de menjar i beure, fer gresca, consumir, i tot això és una pena.

Perquè Nadal és aquell moment màgic en què aprofitem per reunir-nos amb la família. Ens uneix als que estem i ens ajuda a recordar els éssers estimats que no es troben entre nosaltres.

Ens ajuda a pensar amb els que pateixen; de fet, ho hauríem de fer sempre.

Però també és temps de reconciliació i de bons desitjos.

Nadal és una festa religiosa, per tant, intentem gaudir de Nadal sense renunciar al seu esperit i al seu veritable significat.