Després del debat de l’esmena a la totalitat a la llei coneguda per tots i totes com a llei òmnibus, arriba el moment de treballar en comissió les esmenes parcials, és a dir, treballar les modificacions del text.

Estem parlant d’aproximadament unes 200 esmenes, moltes de les quals des dels grups de la majoria. Sembla que, com ja vaig dir el dia del debat de l’esmena a la totalitat, el grup de la majoria no està conforme amb el full de ruta de la legislatura.

Mirant les esmenes, però, crec que el problema és que el Govern i el Sr. Espot les han utilitzat per descafeïnar encara més una llei que havia de ser la solució als problemes d’Andorra, però que, com continuem defensant des del PS, acabarà sent un conjunt de pegats per fer veure que es fa quelcom mentre no interessa, per part de DA i dels seus socis, trobar cap solució. Com a mostra: quants de vosaltres, residents al país, teniu sis places d’aparcament? Estic convençut que la resposta és negativa per a la majoria de vosaltres. Bé, doncs, mentre per part del nostre grup parlamentari allò que hem fet és eliminar la possibilitat que inversors estrangers tinguin places d’aparcament (més enllà de la que pugui tenir el seu pis o apartament), DA proposa augmentar allò que ja diu la llei i de pujar de tres a sis places d’aparcament per a qualsevol inversor estranger. És a dir, diuen que volen reduir la inversió estrangera, però el que fan és augmentar el nombre de béns que poden tenir.

Aquest fet mostra exactament allò que sempre diem des del PS: que la manera de legislar de DA és de cara a la galeria. Fan veure que legislen per l’interès general i en realitat allò que fan és pur màrqueting polític, a benefici dels rics que els voten.

Nosaltres continuarem insistint (com ho portem al programa electoral) a restringir encara més la inversió estrangera, posant com a màxim una sola propietat. Potser ara que estem en període d’esmenes canvien d’opinió i accepten la nostra proposta. Ho veig difícil, però no serà perquè no insistirem envers el bé de tota la ciutadania i no tan sols d’uns quants. Per nosaltres no serà.