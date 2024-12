La dana ens parla, escoltarem el clima?

Creat: Actualitzat:

La dana que va malmetre València recentment ha deixat una estela de destrucció i dolor, amb vides perdudes i comunitats devastades. Tot i això, la cobertura mediàtica ha preferit centrar-se en la gestió política i les polèmiques institucionals, mentre que el canvi climàtic, el veritable motor d’aquest fenomen, ha quedat pràcticament relegat al silenci. Parlem clar: l’augment global de la temperatura, que ja supera els 1,1 ºC respecte a l’era preindustrial, està canviant el nostre planeta a un ritme alarmant. Tres fets ho confirmen sense discussió. Primer, el nivell del mar creix any rere any, augmentant la intensitat de les inundacions costaneres. Segon, els fenòmens meteorològics extrems, com aquesta mateixa dana, es tornen més freqüents i destructius. I tercer, el gel marí desapareix a velocitats mai vistes, alterant ecosistemes i accelerant el procés de l’escalfament global. En aquest context, sorprèn i preocupa que els mitjans de comunicació generalistes hagin prioritzat les acusacions polítiques i les demandes judicials en lloc d’aprofitar aquest desastre per educar i conscienciar la societat. No és només una oportunitat perduda, sinó també una mostra d’una desconnexió inquietant entre l’actualitat mediàtica i la realitat climàtica. Es podran permetre els valencians repetir els mateixos errors en la reconstrucció? Si ignoren el paper del canvi climàtic en aquesta dana, tornaran a reconstruir sense prevenir, sense adaptar-se i sense preparar-se per als futurs desastres que, inevitablement, seran més freqüents i intensos. Aprendran i aprendrem la lliçó aquesta vegada? Necessitem més que mai una conversa honesta sobre com el canvi climàtic està amplificant la severitat d’aquests esdeveniments. Les pluges intenses que van caure a València no són una casualitat, sinó el resultat directe d’un planeta que s’escalfa. Ignorar aquesta connexió ens condemna a repetir errors i a patir conseqüències encara més devastadores. Ara bé, el futur no està escrit. Si volem evitar que es repeteixin tragèdies com aquesta, cal posar el canvi climàtic al centre del debat. És hora de passar de la discussió política estèril a l’acció climàtica efectiva. Perquè, al cap i a la fi, el temps no espera.