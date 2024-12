Biaix polític

Creat: Actualitzat:

Se suposa que l’Administració comunal exerceix una funció més propera a la ciutadania i per això la presa de decisions està lligada a la gestió i té un resultat més immediat. A ningú se li escapa, però, que cada comú segueix la seva línia ideològica i això té conseqüències. A Encamp, per exemple, en el darrer consell de comú va quedar clar que la majoria no prioritza ni l’accés a l’habitatge ni l’equilibri urbanístic.

Es va adjudicar la gestió dels pisos de La Solana del Pas de la Casa que no s’havien llogat a preu “assequible” per destinar-los finalment a allotjar personal temporer, com estava previst en el conveni. L’annex de l’acord amb el Govern mostrava els preus dels pisos. Algunes unitats d’uns 60 metres quadrats, per exemple, s’oferien a 650 euros, un preu superior al dels habitatges de la mateixa superfície a Andorra la Vella o a Escaldes-Engordany, segons el Reglament dels preus assequibles del parc públic d’habitatge. Si dels quinze pisos disponibles només se’n va llogar un, no deu ser només perquè eren al Pas, sinó també perquè el preu no era adequat. L’objectiu era destinar-los a l’ús habitual després que el comú es fes la foto.

Una altra discrepància significativa a Encamp és que als consellers de l’oposició ens preocupa l’equilibri urbanístic i pensem que és necessari frenar la construcció. És per això que no votarem a favor de cap nou pla parcial o gran projecte mentre no es presentin els resultats dels estudis de capacitat de càrrega, que a part dels elements previstos (subministraments bàsics, trànsit, depuradores) haurien d’haver inclòs serveis com l’educació, l’atenció a la gent gran, la salut o la seguretat. El grup de la majoria troba que les condicions actuals són favorables a continuar creixent, però encara no han volgut exposar els resultats de l’estudi públicament.

Només després de molt insistir, se’ns van presentar dades (molt confidencials) sobre Encamp i el Pas de la Casa. Deu ser perquè la interpretació oficial té un biaix polític massa clar. No repetiré el que ja sabem sobre la transparència, que cadascú en tregui les conclusions oportunes.