Impliquem-nos!

Andorra és un país ple de possibilitats, un país que combina tradició i modernitat, però el futur depèn d’un col·lectiu que sovint és ignorat: la joventut. Nosaltres, els joves, no som només els protagonistes del demà. Som actors actius del present i el nostre compromís amb la societat ha de ser escoltat i valorat.

Des de la Joventut Socialdemòcrata d’Andorra (JSA) treballem per posar al centre del debat polític les qüestions que afecten de manera directa la nostra generació. Temes com l’accés a l’habitatge, el canvi climàtic, la precarietat laboral o la participació ciutadana són crucials per construir un país més just, equitatiu i sostenible.

Un dels reptes més urgents és l’accés a un habitatge digne. Les dificultats per trobar un pis assequible són una realitat que no podem ignorar. La manca de regulació dels preus de lloguer està expulsant molts joves del país o condemnant-los a situacions de precarietat. Des de la JSA defensem polítiques públiques que garanteixin aquest dret fonamental i que impulsin la construcció d’habitatge assequible.

El canvi climàtic no és només una qüestió global, sinó que afecta directament la nostra qualitat de vida i la del nostre entorn. Com a país petit, però amb un ecosistema únic, Andorra ha d’adoptar mesures contundents per reduir emissions i fomentar les energies renovables. És una inversió en el futur que no podem ajornar.

També cal destacar la necessitat d’una major participació de la joventut en els processos de decisió. És fonamental crear espais perquè les nostres idees i preocupacions siguin escoltades. Per això, la JSA aposta per la transparència, la democratització de les institucions i el foment del diàleg intergeneracional.

El futur d’Andorra depèn del nostre compromís col·lectiu. És l’hora que els joves ens impliquem i exigim les transformacions que volem veure al nostre país. Com a coordinadora de la JSA em sento orgullosa de formar part d’un moviment que treballa dia rere dia per una Andorra més igualitària, sostenible i inclusiva.

La joventut no és només esperança; és acció. I nosaltres som aquí per demostrar-ho.