Neu i canvi climàtic

Creat: Actualitzat:

La pràctica dels esports d’hivern depèn de les temperatures i també dels recursos hídrics. Els destins de muntanya orientats als esports de neu afronten reptes que afecten la seva pervivència. Tant les estacions d’esports d’hivern d’Europa com d’Amèrica del Nord estan afectades per tres fenòmens: el canvi climàtic, l’envelliment de la població i els hàbits dels turistes, que diversifiquen les activitats. Les estacions andorranes inverteixen quantitats importants per adaptar-se al canvi climàtic i diversificar l’oferta per atraure més clients. D’ençà que l’any 1985 s’instal·laven els primers canons de neu artificial, les inversions del sector no han parat de créixer. Enguany, Grandvalira Resorts destina gran part dels 21 milions d’euros d’inversió a millorar i ampliar la zona esquiable amb innivació artificial i a construir una bassa de 36.000 metres cúbics a la Coma d’Arcalís per fabricar neu de cultiu.

L’OMT, l’any 2003, ja alertava de les possibles implicacions negatives del canvi climàtic per als esports d’hivern. Per això, a la conferència de Djerba sobre turisme i canvi climàtic, es van proposar una sèrie d’estratègies que anaven des de l’adaptació, amb l’increment de l’ús de neu artificial, fins a un canvi complet del producte turístic. A la reunió es va destacar que els destins situats en altituds elevades esdevindran més populars i hauran d’afrontar més demanda, mentre que els situats a baixa altitud hauran d’incloure alternatives diferents de l’esquí, durant la temporada d’hivern, a causa de la manca d’innivació.

La Federació Internacional d’Esquí és conscient que el canvi climàtic constitueix una amenaça per a l’esquí, com evidencien les dades. Segons publicava fa uns dies el Diari d’Andorra, la temporada passada, amb 16 proves cancel·lades de les 90 programades, la Copa del Món assolia el rècord de proves suspeses en les últimes cinc edicions. Actualment, malgrat el futur incert d’alguns dominis esquiables per motius de viabilitat econòmica pels efectes del canvi climàtic, el turisme de neu és un dels principals reclams turístics i un element estratègic en el desenvolupament econòmic de moltes regions de muntanya. Amb un futur tan incert, les previsions són pitjors del que s’augurava a principi del mil·lenni.