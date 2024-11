Qatar tanca les urnes

Creat: Actualitzat:

El passat 5 de novembre els qatarians van anar a les urnes en un referèndum per decidir sobre l’eliminació de les eleccions legislatives al Consell de la Shura, un òrgan assessor amb poders limitats. Sembla una contradicció, votar per deixar de votar, però vora un 90% dels qatarians van votar a favor de l’eliminació de les eleccions.

No és que es pugui dir que l’experiment d’intentar semblar una democràcia hagi durat molt al territori àrab, ja que la primera vegada que van fer ús del seu dret a vot va ser el 2021, on van triar 30 dels 45 membres del Consell, mentre que els 15 restants van continuar sent designats per l’emir.

Ja des d’un inici, les eleccions van ser polèmiques. En les primeres celebrades el 2021, es va generar una important divisió perquè només van poder votar els descendents de qatarians que ja tenien la ciutadania el 1930, segregant així una part de la població, fet que va provocar protestes esporàdiques en aquell moment.

Davant de tot això, ens trobaríem amb el dilema de la llibertat política. El fet que el referèndum qatarià culmini en l’eliminació de les eleccions legislatives pot ser vist com una paradoxa liberal, en què les persones han utilitzat el seu dret a vot per restringir la seva pròpia llibertat política. Això planteja una pregunta clàssica dins del pensament liberal: pot la llibertat ser utilitzada per renunciar a la llibertat? John Stuart Mill diria que la llibertat individual pot ser limitada quan és necessari per protegir el bé comú. En aquest cas, el resultat del referèndum pot ser entès com una decisió col·lectiva que restringeix un dret fonamental (el vot) sense cap garantia que aquesta renúncia afavoreixi el bé comú, sinó que perpetua el poder d’una autoritat central. Com diria Mill: la llibertat només té sentit quan empodera a l’individu.

El referèndum de Qatar ens recorda que no podem renunciar al nostre dret a decidir; és la nostra veu, i perdre-la és perdre la nostra llibertat. Per respecte a nosaltres mateixos i a tots aquells que van lluitar per obtenir aquest dret, mai deixem de votar.