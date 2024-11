Creat: Actualitzat:

El darrer informe de l’Observatori de la infància, elaborat per Unicef Andorra i Andorra Recerca i Innovació (ARI), corrobora amb dades la percepció general sobre un problema greu de la nostra societat. Un 10% dels adolescents tenen pensaments suïcides sovint i un 16% presenten símptomes de depressió.

Ja vaig aprofitar aquest espai d’opinió fa diverses setmanes per escriure sobre els trastorns mentals i la prevenció del suïcidi, que no sempre tenen causes externes, però segur que els factors econòmics i socials n’agreugen l’abast.

Potser si busquéssim la correlació entre els factors de fons i els segments d’edat trobaríem variables diferents, com la incertesa sobre el futur, l’angoixa pel canvi climàtic i la pressió estètica per al jovent; la precarietat econòmica i habitacional per a les generacions en edat de treballar, o la soledat i la pobresa per a la gent gran.

Sembla que ara no està de moda parlar de justícia social, ni de drets humans, ni defensar propostes d’esquerres. Tot això és massa woke. A qui se li acut establir uns preus de referència dels lloguers? La llei del mercat ja els regularà, diuen. El que funciona és el liberalisme salvatge, el populisme, la desinformació i la corrupció. Això sí que dona vots, és l’imperi de l’antipolítica, però després, què?

Només hi ha una manera de recuperar el benestar de la classe treballadora i la classe mitjana que ha deixat de ser-ho, i és treballant per reduir la desigualtat, no per defensar interessos particulars. No ens resignem que construir un projecte de vida només estigui a l’abast de les famílies benestants i consisteixi a heretar el patrimoni.

Cal oferir un futur positiu i esperançador a les noves generacions.

Dimecres passat vam fer la primera reunió de la Comissió de Salut Mental del Partit Socialdemòcrata, que s’afegeix a la Comissió d’Habitatge. El nostre grup parlamentari ja fa temps que hi treballa de manera ferma i incansable, però ara hi afegim la voluntat de tota la militància per parlar amb els agents socials, entendre la problemàtica de la salut mental, combatre’n les causes i trobar solucions.