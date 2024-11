Un petit gra de sorra

Creat: Actualitzat:

Avui, 20 de novembre, se celebra, a instància de l’organització de les Nacions Unides, el Dia mundial de la infància. En efecte, per la mateixa efemèride de l’any 1959, l’Assemblea de l’ONU va adoptar la Declaració dels drets de l’infant, que va donar peu el 1989 al Conveni internacional relatiu als mateixos drets, que fou ratificat per Andorra, després de la Constitució, el novembre del 1995.

Ningú negarà la importància d’aquest instrument internacional, tot i que podem constatar i lamentar, dia rere dia, que en particular a les zones bèl·liques o de confrontació armada aquesta protecció jurídica serveix de ben poc. I com no recordar, en aquest dia de celebració, la deportació forçosa cap a Rússia d’aproximadament uns 20.000 nenes i nens ucraïnesos, separats cruelment de la seva família per imposició d’un règim que menysprea totes les normatives d’aplicació així com els principis morals bàsics, tot i la condemna unànime dels estats democràtics.

Ara bé, més enllà d’aquests fets dramàtics i censurables, no podem deixar de banda que aquesta protecció és força útil per a aquesta franja de població, d’una gran fragilitat. I, en aquest àmbit, és merescut saludar i felicitar l’Unicef pels seus continus esforços, tot i les dificultats que ha d’afrontar regularment en nombrosos països. L’organització concep, lidera i supervisa projectes nombrosos d’abast nacional i internacional que tenen per a essencial objectiu lluitar pels drets dels infants. Aquesta lloable finalitat es tradueix en accions locals, així com en altres d’envergadura mundial: a tall d’exemple, podem citar la seva participació en el marc del recent cicle contra la dependència a les drogues i a la pornografia, la seva tasca a Madagascar per reduir l’impacte del canvi climàtic o a l’Afganistan per garantir el compromès dret dels infants, especialment el de les nenes. A casa nostra, el comitè va ser creat sota l’impuls de la Sra. Manela Mora Font l’any 1994, és a dir, abans mateix de la ratificació del conveni un any més tard. I des d’aquest dia ha anat desenvolupant una activitat intensa i digna d’elogi, demostrant així que un petit país pot aportar el seu gra de sorra a una problemàtica d’àmbit mundial.