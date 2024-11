Creat: Actualitzat:

La paraula resiliència és força habitual, i segur que en més d’una ocasió deus haver sentit algú que parla dels seus beneficis. O potser has llegit històries de persones que són exemples de resiliència. És evident que, en aquest context, el significat de resiliència és un concepte positiu.

Segons la RAE, resiliència significa “la capacitat d’adaptació d’un ésser viu davant d’un agent pertorbador o un estat o situació adversa”. La paraula resiliència s’origina en el terme llatí resilio, que significa tornar endarrere, fer un salt, ressaltar o rebotar.

De fet, la resiliència humana és la capacitat que té una persona d’adaptar-se i superar situacions adverses, com ara traumes, tragèdies o fonts d’estrès significatives. És l’habilitat de fer front als desafiaments de la vida de forma constructiva i sortir-ne reforçats. És una habilitat que s’aprèn i es desenvolupa al llarg de la vida. Les persones resilients saben acceptar la realitat tal com és, tenen una profunda creença que la vida té sentit i disposen d’una gran capacitat per millorar.

Per tant, la resiliència és aquella aptitud en la qual no només es fa front a situacions difícils i doloroses i se superen, sinó sobretot a sortir enfortida d’aquesta experiència.

Per aquesta raó, el significat de resiliència no implica només flexibilitat, i és més que ser una persona resistent o forta. Ser algú resilient és permetre que l’experiència traumàtica ens travessi i, després, tenir la capacitat de deixar enrere el patiment que ha causat per tirar endavant amb més ganes.

I no hem d’oblidar que ser resilients no vol dir no patir o ser insensible a les tragèdies. El que passa és que, en comptes de deixar-se arrossegar pel dolor o la tristesa, s’assimila el que s’ha viscut i s’obté un aprenentatge positiu del que ha passat.

Tots coneixem moltes persones que s’enfronten a malalties greus o difícils amb diagnòstics incerts en què l’adversitat i la superació van de bracet. Aquestes persones són un bon exemple de resiliència.

Cal entendre que el dolor forma part de la vida i que ningú no n’està exempt. Per tant, no podem evitar els moments difícils, però sí que podem triar com enfrontar-los, i la resiliència ens ajuda a superar-los.