Aposta clara per la salut mental

Creat: Actualitzat:

Que la salut mental ha de ser una de les prioritats per a qualsevol Govern (no tan sols l’andorrà) crec que és una de les afirmacions amb les quals estarem gairebé d’acord tothom –no m’arrisco a dir tots– i penso que allò que varia molt és la manera de fer-ho.

Si posem el cas del Govern d’Andorra i dels membres que li donen suport al Consell General, personalment, crec que és un tema de postureig polític, no pas de prioritat real. M’explico.

Tenim un pla integral de salut mental (Pisma) que més enllà de meravelloses declaracions sobre el paper no està anant a la velocitat que hauria d’anar i amb una manca notable de recursos econòmics i de personal que és prou visible. Només per demostrar el que dic s’ha encetat ara (any 2024) una campanya sobre l’estigma que hauria d’haver-se fet l’any 2022. Òbviament, no dic pas que no s’hauria de fer, tot el contrari. Allò que no ens agrada des del PS i des del nostre grup parlamentari és la manca de concreció i del no respecte del calendari del pla. El paper ho aguanta tot.

D’altra banda, el pla nacional de drogodependències creiem que és insuficient, ja que només tracta un tipus d’addicció, però des de DA no volen de cap manera canviar-lo per un pla nacional d’addiccions, la qual cosa permetria englobar-ne moltes més que tenim presents avui en dia i que malauradament han quedat a fora per la negativa de Demòcrates a no encabir-ho en un mateix text.

Des del PS, però, no dubtem a posar la salut mental com a una de les nostres prioritats –juntament amb aquelles que ja defensem–i és per això que hem creat una comissió de treball que tractarà la temàtica de la salut mental a Andorra i que portarà un control encara més exhaustiu de tot allò que es fa des del Govern sobre aquesta problemàtica.

La comissió la liderarà la Mari Carme Garcia, psicòloga i extreballadora de l’àrea de salut mental del SAAS, que també compta amb diversos estudis superiors sobre aquesta temàtica.

Així doncs, comencem a treballar de valent –encara més– per posar la salut mental sobre la taula i fer més pressió per deixar de banda la inacció de Govern en un tema cabdal com aquest.

Continuem!