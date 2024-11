Creat: Actualitzat:

Els mapes interactius ajuden a observar i entendre el territori. La combinació de la tecnologia i les dades massives permet conèixer els pobles i ciutats a través de l’anàlisi de diferents conceptes i activitats aplicats al terreny. Són d’especial interès els que fan referència a la renda dels ciutadans o al nivell d’educació que faciliten la millora de l’entorn, optimitzen recursos i orienten les polítiques públiques. A tall d’exemple, al web de l’INE d’Espanya es poden consultar mapes interactius que contenen molta informació; a més, alguns mitjans de comunicació en faciliten la consulta. També estan disponibles els mapes de risc, amb una detallada cartografia de perillositat, al ministeri de Transició Ecològica, per comprovar si es viu en una zona inundable i, fins i tot, saber quin edifici pot quedar afectat per un aiguat.

En el nostre cas, fer un mapa interactiu de la renda, que es pot obtenir de les declaracions dels contribuents, permetria conèixer el nivell d’ingressos carrer per carrer, gairebé edifici per edifici. Aquesta radiografia de la realitat dels ciutadans evidenciaria si existeixen desigualtats entre diferents zones del país. Com a mostra, es podria saber si les rendes de Canillo o les de la capital són iguals a les dues localitats o quina és la més baixa; també coneixeríem quantes llars superen un llindar d’ingressos, quantes se situen per sota i, tot plegat, com evoluciona en el temps. Aquesta informació, combinada amb el nivell d’estudis dels ciutadans, ens demostraria si la formació acadèmica manté alguna relació amb els ingressos de les llars i quin percentatge de població amb estudis bàsics viu a les zones més humils.

A Andorra sempre hem anat coixos amb les dades estadístiques. Cal recordar que moltes de les preguntes parlamentàries provenen de la manca de dades i que per obtenir-les cal fer, en el millor dels casos, un llarg periple. Segurament les dimensions del país i un pretès coneixement del territori més intuïtiu que científic han determinat que tenir una bona base d’informació estadística pública no hagi estat una prioritat. Tot i que la informació existeix, està dispersa entre diferents departaments i administracions i la seva compilació exigeix mitjans, però la utilitat és inqüestionable.