Les coses no han canviat pas tant

La victòria de Donald Trump a les eleccions dels Estats Units el passat 7 de novembre ens deixa a Europa amb una barreja d’incredulitat i fascinació. Com és possible que un multimilionari com Trump hagi tornat a guanyar l’elecció en un país que afronta profundes divisions socials i econòmiques? A banda del seu patrimoni, en certa manera ens recorda aquell vell guerrer de l’antiguitat que empunyava el cetre perquè els seus èxits militars garantien la protecció del seu poble i els recursos per subsistir. Avui, les necessitats bàsiques han canviat, però el desig de seguretat i prosperitat perdura, i moltes persones segueixen buscant un líder que sembli capaç de garantir-les.

Amb Trump al capdavant, i fins i tot amb la influència creixent d’Elon Musk, veiem una paradoxa: multimilionaris que es presenten com a líders propers al poble, que promouen la llibertat individual i es declaren defensors de la classe treballadora. Això, des d’una mirada europea, pot semblar surrealista. Però als Estats Units, el discurs d’aquests líders ha calat entre els treballadors que se senten oblidats per un sistema que diu, en teoria, voler protegir-los. Trump i Musk han sabut connectar amb la frustració d’aquests votants, fent-los creure que els entenen i que lluiten pels seus interessos. I han aconseguit que, malgrat dades objectives que sovint diuen el contrari, aquestes persones estiguin convençudes que són ells qui millor els representen.

Al final, ens recorda que les percepcions pesen més que les realitats. La classe treballadora nord-americana ha confiat en Trump, no perquè ell sigui un d’ells, sinó perquè ha estat capaç de projectar una imatge de protecció i de possibilitat de canvi. Potser, per això, no hem canviat pas tant com pensem. En certa manera, podem dir que “són les percepcions, estúpid!”

Ara, una Europa unida té l’oportunitat de prendre les regnes del seu propi destí. Amb valentia i determinació, es pot construir una via pròpia, basada en els nostres valors de solidaritat i justícia social, que ens allunyi de la influència d’aquests lideratges populistes.