Recuperar la confiança

Creat: Actualitzat:

Un dels molts comunicats de condol i suport a les víctimes de les inundacions causades per la dana va ser el publicat dilluns passat pel Col·legi Oficial d’Enginyers (COEA). Val la pena llegir-lo de dalt a baix perquè, més enllà del missatge principal de solidaritat, conté una reflexió especialment remarcable sobre la necessitat de fer prevenció i invertir en mecanismes per reduir al màxim l’efecte devastador d’inundacions com les patides al País Valencià i altres zones de l’Estat veí.

El comunicat recorda l’efecte traumàtic de l’aiguat del 1982 i també la presa de consciència que va representar sobre la planificació que calia dur a terme. Davant del perill cada cop més elevat de fenòmens naturals extrems provocats pel canvi climàtic, reivindica dos vies d’actuació molt clares: la inversió en infraestructures públiques de gestió hidràulica i l’actuació del Govern i els comuns per enllestir els mapes de riscos naturals que preveu la Llei de protecció civil.

És evident que la millor manera de prendre decisions és escoltant l’opinió i seguint les indicacions dels tècnics i els especialistes. Enginyers, meteoròlegs, metges, científics o experts en protecció civil i gestió d’emergències són els aliats necessaris dels responsables polítics a l’hora de prendre les millors decisions en situacions límit.

La deixadesa, el negacionisme, la negligència i l’intercanvi d’acusacions només serveixen per agreujar tragèdies com l’esdevinguda aquests dies. No hi ha dubte que el populisme fa guanyar vots i molta gent pot estar predisposada a deixar-se enganyar per discursos malintencionats o equivocats, mentre que molta altra ha perdut la confiança en la classe política.

Si els governants poden recuperar la credibilitat d’alguna manera és amb bona gestió, i només la poden exercir si tenen voluntat de liderar una planificació assenyada, centrada en l’interès general i fonamentada en el criteri tècnic i científic dels experts, que és clau per establir protocols encertats. En depèn la capacitat de reaccionar a temps i amb eficàcia per minimitzar els danys en cas d’emergència.