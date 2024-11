Creat: Actualitzat:

El Govern va anunciar la setmana passada una nova campanya per fomentar l’ús dels productes reutilitzables vinculats amb la menstruació. Concretament, i en col·laboració amb el Fòrum de la Joventut, es repartiran de manera gratuïta 8.000 articles, copes o calces menstruals –a elecció de la interessada–, per a totes les dones del país que es trobin en la franja d’edat entre els 12 i els 35 anys. La campanya començarà el 18 de novembre –coincidint amb la Setmana europea de prevenció de residus–, als punts d’informació juvenil de cada parròquia i als centres d’atenció primària, fins a esgotar existències. Allà, les interessades comptaran amb llevadores que els informaran sobre com s’utilitzen aquests productes.

Al tomb d’aquesta iniciativa s’han generat nombroses opinions i comentaris, alguns de molt crítics i d’altres, fins i tot, desagradables. Cadascú és lliure d’opinar, com també de sumar-s’hi o no sumar-s’hi. És a dir, no és cap obligació i qui no s’hi senti còmode pot seguir com fins ara.

Però les que vulguin sumar-se a la campanya estaran contribuint a trencar estigmes i tabús al voltant de la salut reproductiva, a donar un impuls cap a un canvi d’hàbits més saludable per al seu cos i també per al planeta. L’aposta pels productes reutilitzables minimitza la producció de residus: una dona utilitza prop de 17.000 tampons i compreses d’un sol ús durant la seva vida, fet que genera fins a 180 quilos de residus, que poden tardar fins a 500 anys a descompondre’s. D’altra banda, l’ús de les copes o les calces menstruals suposa una despesa econòmica inferior.

Les dones joves, que hem crescut en l’emergència climàtica i la consciència mediambiental, som les que més utilitzem aquest tipus de productes vinculats amb la menstruació. Celebro, per tant, que se’ns ofereixin de manera gratuïta i tant de bo serveixi per conscienciar encara més sobre els seus avantatges, així com permeti ampliar-ne l’ús. Només que convencem alguns pocs d’aquests tan crítics ja serà una petita bona notícia. Animo totes les dones a sumar-s’hi, almenys ni que sigui per la curiositat de provar-ho.