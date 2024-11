Catastròfic

Creat: Actualitzat:

Vull enviar el meu més sincer suport a totes les persones afectades per la dana del llevant mediterrani.

Saber que després d’una catàstrofe d’aquesta envergadura hi ha un nombre tan important de víctimes i desapareguts ens encongeix el cor i ens produeix un sentiment de tristesa i impotència alhora.

Perquè el pas d’aquesta gota freda està generant a les xarxes socials moltes mostres de solidaritat, però alhora molta crítica sobre l’actuació relacionada amb el fet de si es podien haver evitat tantes morts prevenint amb anticipació la població.

Segurament, es tindrà temps d’avaluar tot el que no ha funcionat i totes les errades que han succeït durant les hores o dies previs. El que ara toca és fer tot el possible per intentar rescatar els possibles supervivents o trobar els cossos de les persones mortes, i ajudar els ciutadans amb les tasques de neteja i reconstrucció de tot el que s’ha destruït.

I ha estat tan important el que ha succeït que la premsa internacional també se n’ha fet ressò, i, desgraciadament, destaquen als seus rotatius la manca d’anticipació i la lentitud en la reacció per informar els ciutadans de la magnitud de la tragèdia menystenint els avisos dels serveis meteorològics.

Alhora, aquests diaris també indiquen els múltiples errors de gestió i coordinació entre l’administració autonòmica i el govern central, i la manca d’ajudes als ciutadans afectats.

També s’associa el succés amb el canvi climàtic i auguren que cada cop seran més freqüents aquest tipus de fenòmens desastrosos.

A més a més, hi ha portades que destaquen l’ajuda que s’esforcen per oferir els milers de voluntaris, que es contradiu amb la gestió ineficient tant dels voluntaris com de tota l’ajuda internacional que s’ofereix, però que s’ha rebutjat.

Segurament, durant molt temps haurem de parlar de tot plegat. Perquè cal fer-ho, per responsabilitat. Per respecte a les víctimes i a les seves famílies. I per justícia.

I segur que caldrà parlar d’infraestructures, de construcció en zones inundables, de gestió hidrogràfica de l’aigua i dels pantans, de gestió i coordinació en situacions d’emergència, d’ajudes als damnificats, de prioritzacions i de moltes altres coses.

Perquè davant d’un fet així, cal aprendre dels errors.