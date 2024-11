D’acord, Meri

Creat: Actualitzat:

Al final ja no sé què pensar. Vaig seguir les reunions de poble i en vaig sortir prou convençut. Però després quan en parlàvem a casa o amb els amics em sorgien alguns dubtes. Realment nosaltres què hi guanyaríem? A la premsa vaig llegir els estudis de part, els uns a favor i els altres no tant. Els estudis d’impacte resumits en vídeos de 2 minuts m’agradaven, però no les generalitats inevitables en què incorrien. Que si la diversificació econòmica o l’accés al mercat interior, etcètera. No ho sé, jo no hi entenc i em semblen promeses poc concretes. Però tampoc em crec les pors (interessades o no) que periòdicament van sorgint sobre immigració, fiscalitat, sobirania. Les pors mai són racionals, però sí que són contagioses i van sortint onades contràries a l’acord que poc o gens tenen a veure amb el que es parlava mesos enrere. La desinformació, la rumorologia, el xup-xup a peu de barra s’amplifica a les xarxes i els mitjans s’hi deixen endur. O no. Ara ja no sé què pensar i ni les reunions de poble, ni els estudis d’impacte, ni els vídeos curts, ni les notícies em serveixen. Si haurem de votar, vull tenir algun criteri, però em fa mandra llegir-me el resum de 90 pàgines de l’acord d’associació. Com m’agradaria poder fer un cafè amb algú de confiança que ho sabés tot sobre l’acord: algú que hi estigués a favor i algú en contra, esclar. Com que no és fàcil, a Govern han pensat una alternativa i han bolcat tota la documentació relativa a l’acord (l’acord en si, els estudis de part, etcètera) en una intel·ligència artificial generativa, li han posat cara i ulls, l’han batejat com a Meritxell, Meri per als amics, i l’han encabit en un cub on la veiem disposada a respondre qualsevol pregunta o dubte sobre l’acord. Vaig descobrir-la a la fira d’Andorra la Vella, però anirà passant per totes les parròquies i cadascú podrà preguntar-li el que vulgui, a favor o en contra. Es veu que ara està a Tràmits de Govern (i també disponible a andorraue.ad). Només cal activar el micro i demanar. Jo li he preguntat si podríem participar en la redacció de les normes europees que ens afectin. Fa una explicació prou clara i en resum em diu que sí. I podrem negociar adaptacions específiques per a Andorra? Diu que també. Entesos, estem d’acord, Meri.