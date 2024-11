Creat: Actualitzat:

Fa dies que sabem que les anomenades catàstrofes naturals no són només naturals. Els riscos sí que ho són, tot sovint, de naturals, tot i que no oblidem que l’activitat humana i la cobdícia permesa pel sistema en forma de fracking, de construcció il·limitada o de contaminació desmesurada també provoca terratrèmols, facilita esllavissades o porta a ebullició una Mediterrània que després reacciona com reacciona. En les catàstrofes (enteses com la interacció entre el risc i la seva gestió), la cosa és encara més evident. Les catàstrofes com la de la dana que ha afectat aquests dies València i rodalies són com a mínim tan polítiques com naturals. I si d’una cosa s’encarrega la política és d’establir preferències. Permetre construir en zones inundables és política, és establir preferències, és beneficiar uns i jugar a la ruleta russa amb la resta. Retallar en serveis d’emergència és política. Negar el canvi climàtic és política. Desprestigiar els centres de recerca, el coneixement científic, les normes tècniques, les regulacions de seguretat, és política. Prioritzar que l’activitat econòmica continuï, que no s’aturin els transportistes ni els comerciants ni ningú, és política. I tergiversar la realitat i manipular la informació, fer circular notícies falses i interpretacions interessades també és política. I té conseqüències. Mentre escric aquestes línies, les notícies parlen de centenars de morts a causa de la dana que ha destrossat molts pobles del País Valencià. Centenars de morts com a conseqüència d’un fenomen ridiculitzat pels qui governen el País Valencià. Centenars de morts com a conseqüència d’un fenomen relacionat amb una partida pressupostària retalladíssima pels qui governen al País Valencià. Centenars de morts per una causa que ignoren a les seves polítiques mentre ens alerten tot el dia i a tothora de llops (la inseguretat relacionada amb la immigració, per exemple) que aquest any haurà provocat cent vegades menys morts. Això també és política, és establir preferències, és inflar i posar tot el focus polític i mediàtic sobre problemes menors (cent vegades menors) i desatendre problemes reals, potencialment molt més perillosos –això sí que és inseguretat, coi!– És beneficiar uns i condemnar la resta a la ruleta russa.