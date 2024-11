Mesures valentes (II)

Creat: Actualitzat:

Fa unes setmanes vaig fer un article d’opinió en aquest mitjà exposant el conjunt de les mesures que hem presentat des del Grup Parlamentari Socialdemòcrata per a la llei òmnibus (o Projecte de Llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge, com vulgueu anomenar-la). Unes mesures que allò que fan és millorar, de forma més valenta, el text, i ho hem fet des de dos vessants que crec important recalcar.

Per fer les nostres esmenes, d’una banda, hem agafat aquelles mesures que fa anys que proposem, que tenim al nostre programa electoral de les darreres eleccions generals –i comicis anteriors–, i que com podeu comprovar, el Govern ara està començant a aplicar (tot i que no de la manera com voldríem).

D’altra banda, també hem escoltat, des del Grup Parlamentari i des de la Comissió d’habitatge del Partit Socialdemòcrata, els actors implicats per complir amb allò que hauria de fer Govern, que és escoltar tota la ciutadania, i hem afegit algunes de les consideracions que hem rebut per fer-les arribar a la resta de Grups Parlamentaris i el Govern. Un dels exemples d’aquestes esmenes és la trampa del fill.

Després d’escoltar la plataforma ens vam adonar que la llei que vàrem aprovar abans d’acabar el 2023 va portar a certs i malintencionats propietaris a jugar amb la casuística del fet que, si el pis és per un familiar directe, el podien posar a la venda.

Per això des del Partit Socialdemòcrata, després de llegir i analitzar la posició de la trampa del fill, vam optar per esmenar el text amb un procediment per evitar-ho, tot fent una comprovació prèvia a l’execució del desnonament.

Des del PS sabem que l’habitatge és un dels principals problemes de la ciutadania i que la manera de legislar és escoltant tota la ciutadania. En aquest cas, la feina feta per aquestes tipologies de plataformes és essencial per arribar allà on nosaltres no arribem. Esperem que Demòcrates per Andorra els escolti també i ens accepti les esmenes.