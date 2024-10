Com crear un delinqüent

Creat: Actualitzat:

Vivim en una època de crisi d’autoritat, en què els valors de convivència es veuen cada cop més erosionats. Els infants, adolescents i fins i tot molts adults han perdut el respecte per normes bàsiques, i aquesta situació és el resultat d’un canvi profund en la manera d’educar les noves generacions.

Hem passat d’un model educatiu basat en la disciplina i la responsabilitat a un altre que fomenta la permissivitat. Un irònic decàleg descriu com educar un infant perquè, eventualment, esdevingui un delinqüent. Segons aquest, cal donar al nen tot el que demani, perquè cregui que el món li pertany. També es recomana no inculcar-li valors espirituals, i deixar que ell mateix decideixi quan sigui gran. Si diu paraulotes, la millor reacció és riure-li les gràcies perquè es motivi a fer-ne més.

Així mateix, no corregir-lo mai és clau perquè no desenvolupi complexos de culpabilitat. A més, cal recollir tot el que deixi tirat, perquè aprengui a carregar les seves responsabilitats sobre els altres. Encara que es vigili la seva salut física, no cal preocupar-se pel que entra a la seva ment per les pantalles. Discutir sovint davant seu amb la parella també compta, així no se sorprendrà quan la família es trenqui. Donar-li diners sempre que vulgui evitarà que sospiti que cal treballar per aconseguir-los, i satisfent-li tots els desitjos el protegirem del sacrifici i l’austeritat. Finalment, en qualsevol conflicte amb professors o veïns, hem de posar-nos sempre de la seva part.

Aquest retrat irònic reflecteix el model d’educació que ha portat molts infants, ara adults, a créixer sense una brúixola moral. Sense límits clars, són persones que no toleren la frustració, que no accepten responsabilitats i que culpen els altres dels seus problemes. Això crea individus incapaços de respectar normes i institucions, i que, en els casos més greus, pot conduir al delicte.

Per tant, educar és ensenyar a responsabilitzar-se i posar límits. Sense aquests valors, preparem una societat desconnectada de la convivència. Escola i família comparteixen la responsabilitat de formar i educar els infants, combinant coneixements acadèmics i valors per oferir una educació integral. El que sembrem avui, ho recollirem demà.