Creat: Actualitzat:

L’any 2008 van iniciar-se les obres del túnel de la Tàpia, per connectar la rotonda d’Aixovall amb la rotonda de la plaça Laurèdia, fet que suposava la primera part d’un projecte global per construir un vial a Sant Julià de Lòria que descongestionés el centre de la vila. L’obra es va inaugurar als vehicles el desembre del 2012, seguit del desdoblament de l’avinguda Francesc Cairat. Però faltava la segona part, un nou tram per acabar de desplegar aquest desviament tan anhelat i reivindicat per les lauredianes i lauredians.

Aquesta segona part ja està en marxa. Es tracta del túnel de Rocafort, just sortir de la rotonda del túnel de la Tàpia i connectant amb el pont de Fontaneda, el qual suposarà l’enllaç definitiu entre l’inici i final del poble, sense que els conductors hi hagin de passar. El túnel estarà enllestit l’hivern del 2027, tal com va explicar el cap de Govern la setmana passada, en l’acte simbòlic per posar la primera pedra dels treballs, els quals es dividiran en dues fases. La primera, l’actual, la instal·lació de proteccions tant a la boca nord com sud del futur túnel, per reforçar la seguretat davant la caiguda de blocs rocosos. La segona, la perforació de la muntanya per fer el túnel, seguit dels vials d’accés i també la revegetació dels voltants per minimitzar l’impacte visual i ambiental, treballs que s’iniciaran a mitjans de l’any vinent.

El túnel tindrà una longitud de 233 metres i la globalitat dels treballs suposa una inversió de 24 milions. Una inversió necessària per millorar la qualitat de vida del poble lauredià, ja que serà un entorn amb menys vehicles, menys soroll i menys pol·lució. Els números ho diuen tot: deixaran de passar-hi 25.000 vehicles diaris o, cosa que és el mateix, més de 3 milions l’any. Aquests vehicles també trobaran, en el vial, un trànsit millor i més fluïdesa que la que es troben actualment quan circulen per l’avinguda Francesc Cairat.

En definitiva, una reivindicació feta realitat, un compromís polític del Govern, amb el suport del Comú, que farà de la parròquia un espai més agradable, més segur, i on la gent de la vila de Sant Julià recuperarem el protagonisme.