Mesures valentes (I)

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata vam presentar ahir les esmenes a la famosa llei òmnibus. Un text que, com va dir la presidenta Judith Casal, “només són solucions per parar el cop” i que una altra vegada -tal com ens té acostumats DA i el Govern- no compten amb mesures “més profundes”. En total hem entrat 25 esmenes, i abans de començar a explicar-vos-les breument voldria agrair la Coordinadora per un habitatge digne, la Confederació Empresarial d’Andorra, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis i la Comissió d’habitatge del PS per fer-nos arribar les seves propostes, algunes de les quals hem incorporat al text presentat.

Que necessitem pisos a preu assequible ho sabem tots. És una realitat que reclamem de fa anys. No sabem si és perquè el Govern no sap com fer-ho -vist està el poc èxit que han tingut els habitatges al Pas de la Casa- o si és perquè directament no volen. Sigui com sigui, els socialdemòcrates tenim clar que cal un parc públic d’habitatge i que no és possible si no fem mesures que ho afavoreixin. Per tant, proposem que un 20% del sòl urbanitzable es destini a això. També som conscients que per aconseguir-ho necessitem crear un fons econòmic per a l’habitatge de protecció pública a preu assequible.

La cessió obligatòria dels pisos buits ha de tenir un efecte dissuasiu i cal que entri més tard per donar garanties a la mesura, així com que les seves condicions econòmiques al mercat les estableixi l’Institut Nacional de l’Habitatge i no Govern.

Pel que fa a immigració, és indispensable que les contractacions que es facin fora de la quota establerta siguin perquè les empreses que hi ha a Andorra no poden oferir aquests serveis o bé, únicament, per respondre a l’interès general.

I la inversió estrangera immobiliària? Cal limitar-la més. Per això volem que es detalli que només es permetrà adquirir un pis/habitatge/apartament/estudi i no tres com marca Govern, així com dues places d’aparcament i un traster, no tres. A més, és imprescindible que s’especifiqui que s’han de destinar a lloguer a preu assequible, i no a lloguer en general. Necessitem mesures valentes, que tinguin una afectació real.