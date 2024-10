Creat: Actualitzat:

Ja ha començat el curs. Ahir acabava i ja s’ha tornat a començar de nou. Ha passat l’estiu i tornem a ser a l’inici del cicle. Fa més de 60 anys que el Consell General, amb la Sindicatura de Julià Reig, comprà el terreny al Roc de Sant Pere d’Andorra la Vella amb la finalitat que el bisbe i copríncep Ramon Iglesias hi edifiqués un col·legi. El copríncep en finançà la construcció amb els cànons que havia rebut de la concessió de Ràdio Andorra. I, per decret de l’1 de maig de 1965, Mons. Ramon Iglesias crea “una Institució Cultural amb la denominació de Col·legi Sant Ermengol, (...) sota la direcció d’una Congregació Religiosa, (...) amb personalitat jurídica pròpia i perpètuament propietat del Poble Andorrà i, en la seva representació, del Patronat Rector...”, diu textualment l’Acta Fundacional. El dia 3 d’octubre de 1966 començaven ja les classes amb 70 alumnes. Avui són 885. Sí, passa el temps, passem nosaltres i passen també els alumnes. Ja són més de 5.500...

En aquest llarg caminar el Sant Ermengol oferirà, el curs vinent, la nova modalitat de Batxillerat d’Arts en la via d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny. Aquesta modalitat pot interessar alumnes caracteritzats per la sensibilitat, l’expressió i la creativitat, atrets pel món audiovisual, el disseny, les arts gràfiques, la publicitat i els mitjans de comunicació. El Ministeri d’Educació d’Espanya ha autoritzat, finalment, la implantació d’aquest nou batxillerat. Dic “finalment” perquè feia molt de temps que s’havia demanat. Més d’una vegada, aquest estiu, vaig pensar en el famós “vuelva usted mañana” del periodista i crític mordaç Mariano José de Larra, tot i ser de principis del segle XIX! Però el BOE del 23 de setembre de 2024 ens va donar la bona notícia, després d’uns mesos d’afany. I som aquí. El col·le continua fent de pont de confiança entre la família i la societat. Els pares n’estan contents. Saben que són els valors cristians els que s’hi treballen, amb una visió del món oberta, humanista, solidària i implicada socialment. Els alumnes en són el centre i tots ens esforcem a fer-ne ciutadans. El Sant Ermengol continua educant, que no és altra cosa que donar saber, donar sentit, donar responsabilitat i donar esperança.