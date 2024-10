Encarar la IA

Creat: Actualitzat:

La intel·ligència artificial espanta en molts aspectes. Prendre consciència de com una eina tan potent i de tanta complexitat s’està instal·lant en el nostre dia a dia, personal i laboral, i, a més, que ho faci a una velocitat imparable ens posa en alerta. Crec que fem bé, perquè la IA mal utilitzada pot fer mal; penso especialment en els infants i joves que, per la seva inexperiència, a vegades no són conscients dels perills que aquesta pot tenir vers la seva intimitat.

Però, de la mateixa manera, la intel·ligència artificial ben utilitzada té molts beneficis i ens pot millorar la vida, també la de les empreses. Un debat servit que es va poder esprémer des de molts vessants a la Jornada Empresa d’Andorra Telecom, celebrada dijous passat.

Gràcies a la IA podem ser més eficients i productius en moltes facetes. Podem automatitzar processos, avaluar riscos, segmentar clients o gestionar dades enfocant-nos en un objectiu concret (per exemple, oferir al client el que realment vol o necessita).

També estalviar recursos amb eines com els xatbots, uns recursos que podrem destinar a desenvolupar altres tasques que, aquestes sí, només podem fer els éssers humans.

I no cal associar la IA només amb les grans empreses. Durant les jornades es va posar l’exemple del fuster que ara pot dedicar més concentració i esforços a treballar la fusta, ja que la IA li fa l’inventari. O l’advocat que, fent una comparativa amb IA, pot saber al moment si un contracte s’avé a la llei que el concerneix.

En definitiva, la intel·ligència artificial no ha vingut per substituir tota la tasca humana. Davant la seva expansió, tal com ens van remarcar a la jornada, pots tenir-li por i rebutjar-la, o encarar-la i aprofitar-la per fer més eficients els processos i guanyar en valor afegit. Aquesta optimització dels recursos, com és el cas del fuster, dona més marge a poder centrar-se en els processos creatius.

En altres paraules, els qui destacaran no seran els qui vulguin competir amb la intel·ligència artificial, sinó els qui millor la sàpiguen utilitzar.

*Gema Miguel, Membre de Demòcrates