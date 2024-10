La cultura és fer país

Creat: Actualitzat:

Dimecres passt vaig poder assistir, en el marc de la celebració dels 20 anys del centre cultural la Llacuna, a Andorra la Vella, al col·loqui Present i futur de la cultura popular en les seves diferents manifestacions.

Un col·loqui que ens va servir, als polítics que hi érem presents, per veure la importància de la cultura al nostre país. No descobriré res nou si dic que a Andorra tenim una cultura molt viva a totes les parròquies, on els actes culturals centren moltes de les nostres activitats en el seu dia a dia.

Penso, però, i així ho van dir tots els membres presents a la taula, que la cultura fa part del nostre patrimoni, i tal com va manifestar Albert Roig, membre actiu en moltes de les activitats culturals, “fer cultura és fer país”, i als responsables polítics nacionals i comunals ens toca fer que això sigui una realitat acompanyant-la i sent-ne partícips.

Us he de confessar, i si em seguiu una mica ho sabreu, que per a mi la cultura i els actes culturals són molt importants. Formo part d’associacions culturals com els Fallaires d’Andorra i de comissions de festes tradicionals com la del barri del Puial amb el clar objectiu de fer que la nostra ciutadania –tota la que ho vulgui– gaudeixi dels orígens del nostre Principat i de la seva història.

L’acompanyament i la divulgació permetran que la nostra cultura i les nostres tradicions continuïn vives i expliquin –avui i en un futur– als nostres joves, als nouvinguts i a la societat en general què és Andorra, què vol dir viure en aquest meravellós país i per què és diferent de la resta.

En aquest aspecte, seria de mal fer no agrair la feina que fan les associacions i els membres que les componen de forma voluntària i sense demanar res més que cuidar allò que ells tant estimen.

Des del Partit Socialdemòcrata tenim molt clar que la cultura és clau en les nostres polítiques i que és una aposta clara i necessària per dirigir-nos cap a on volem anar com a país. Podeu comptar amb nosaltres per fer de la cultura un pal de paller de la nostra societat.