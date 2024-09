La navalla, de la tradició a l’amenaça

Creat: Actualitzat:

Portar un ganivet plegable a la muntanya ha estat sempre una tradició arrelada. La Pallaresa o l’Opinel, uns ganivets modestos però robustos, han estat durant generacions una eina indispensable per a les activitats a l’aire lliure. Des de plegar bolets fins a tallar cordes o preparar menjar, aquestes navalles han tingut un paper central en la vida rural. Tanmateix, avui portar un ganivet ja no és vist amb la mateixa innocència que abans. La creixent violència ha canviat la percepció sobre les eines de tall. Els incidents amb armes blanques s’han multiplicat, sobretot en entorns urbans, on es porten navalles amb l’excusa de “defensar-se”. Però la realitat és que aquestes eines, en molts casos, s’utilitzen per agredir. La preocupació creixent ha provocat un augment dels controls policials i una desconfiança social envers tothom qui porta una navalla, fins i tot si la fulla té menys d’11 cm, la mida màxima legal. Aquesta situació genera un dilema. D’una banda, les autoritats han de respondre a l’augment de la violència, però, de l’altra, aquesta repressió acaba afectant aquells que utilitzen les navalles de manera legítima, especialment en entorns rurals. Els que han portat l’Opinel o la Pallaresa tota la vida per anar al bosc o fer tasques quotidianes ara són vistos amb sospita. Abans, una disputa es resolia amb paraules o, com a molt, amb les mans. Ara, la presència d’una arma fa que les discussions esdevinguin molt més perilloses. Quan una navalla entra en joc, el risc augmenta exponencialment. El que abans era una eina útil i pràctica per a les tasques del camp, ara es veu com una arma perillosa en qualsevol entorn. Aquest canvi ha distorsionat completament la funció original d’aquests estris rurals. La creixent criminalització d’aquestes eines posa en risc una part de la nostra cultura, especialment a les zones de muntanya, on portar un ganivet no havia estat mai motiu de preocupació. Però més enllà del canvi de percepció, el problema de fons és com hem arribat fins aquí. Per què alguns han adoptat aquesta moda tan perillosa? Les navalles, que abans simbolitzaven treball i supervivència, ara representen violència i inseguretat. Si volem preservar el llegat cultural de les Pallareses i de les Opinels, les de tota la vida, hem de buscar maneres de dissociar-la d’aquesta nova realitat, mentre abordem la problemàtica de la violència.