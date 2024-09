Busquen voluntaris!

Creat: Actualitzat:

Al contrari del que opinava un eminent polític francès, les promeses no comprometen únicament aquells que les escolten, sinó també aquells que les expressen. I com que l’hemeroteca d’un diari deixa traça, no hi ha més remei que complir el que ja s’havia anunciat aquí mateix l’any passat i de donar compte de la recent entrega dels premis Ig-Nobel. Només recordar que aquests premis, a la inversa dels que atorga l’Acadèmia de Suècia, venen a distingir aquells científics que s’han lliurat a uns estudis poc convencionals. Alguns pensaran que això és una bajanada. S’equivoquen. Prova n’és que aquest any la cerimònia d’entrega s’ha celebrat al Massachusetts Institute of Technology, una de les millors universitats del món. A més a més, alguns premis han estat entregats per persones distingides pel Premi Nobel. I aquesta vegada, a l’exemple de les conferències TED, els homenatjats exposaven els seus treballs mitjançant intervencions que havien de cenyir-se a la regla 24/7. O sigui, primer en 24 segons i després en set paraules únicament.

El premi més improbable ha estat el de la Pau, que s’ha atribuït retroactivament a un projecte antic relatiu a l’eficàcia dels míssils si eren guiats per uns coloms. Per cert, aquesta idea mai ha estat recollida per les forces armades. Però, tot i això, el professor Skinner va continuar amb aquest treball i va explicar que els nous resultats eren prometedors.

El segon que ha atret la meva atenció s’interessava per l’efecte placebo dels medicaments, atès que s’ha demostrat que són més eficaços si provoquen efectes secundaris, a diferència d’aquests, que no en causen cap. Com podem intuir, la psicologia de l’ésser humà és particularment complexa.

Finalment, també m’ha alertat la proposta de tractament de la insuficiència respiratòria, que és conseqüència directa, a l’evidència, de la crisi de la covid, moment en què faltaven molts respiradors artificials per fer front a l’allau de pacients. Així, uns científics japonesos van poder observar que alguns animals podien absorbir oxigen per l’anus. I d’aquí que han decidit realitzar un assaig clínic de fase 1 sobre alguns voluntaris humans. Val a dir que les candidatures encara estan obertes.