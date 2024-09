Adolescents i pornografia

Creat: Actualitzat:

Set de cada deu adolescents consumeixen pornografia. És una dada preocupant que vam conèixer fa uns dies, en el marc de la presentació d’una campanya engegada precisament per frenar aquest consum que els menors d’edat fan, sobretot, a través dels dispositius mòbils. Veure pornografia en edats tan curtes pot perjudicar la seva salut mental, augmentar la predisposició que s’iniciïn més d’hora del que tocaria, que banalitzin la sexualitat, construeixin expectatives poc realistes i, fins i tot, desenvolupin conductes agressives vinculades amb el sexe.

És una situació difícil de controlar, els adolescents estan en contacte constant amb les pantalles, també a l’escola, i són nadius digitals, és a dir, troben les vies o s’escapen de les traves amb facilitat, en el cas que n’hi posem. I ja no tan sols preocupa que puguin consumir pornografia, també altre contingut poc adequat per a la seva edat i procés de maduresa, com pot ser violència, jocs d’apostes, drogues i alcohol o comportaments extremistes. En aquest punt, una altra dada: un de cada tres adolescents fa un ús problemàtic d’internet. A vegades, ni tan sols ho busquen, sinó que els acaba apareixent i hi queden atrapats.

Per això és important desplegar campanyes com la recentment presentada, amb la participació de l’Unicef, diversos ministeris del Govern i Andorra Telecom, anomenada Internet protegit. Aquesta ofereix a les famílies un servei perquè els infants no puguin accedir a contingut no desitjat, sigui amb wifi –quan són a casa– o amb dades –quan són a fora, sols o amb els seus amics–. Evidentment, aquesta barrera pot evitar que visualitzin bona part d’aquest consum pornogràfic, però sobretot el que recalcaria de la campanya és que, amb dades com les que es van donar, contribueix a conscienciar les famílies i la societat en general que tenim un problema generalitzat i que cal incidir-hi: parlant-ho amb els nostres adolescents, formant-los en educació sexual –la verdadera, no la que surt a les pàgines de pornografia–, i protegint-los, perquè els perjudicis a mitjà i llarg termini poden ser grans.