Andorra va bé... per als de sempre

Tots deveu recordar la frase que va dir qui en aquell moment era president del govern espanyol, José María Aznar, l’any 1997: “España va bien”, una frase que va exposar per defensar la gestió econòmica del seu executiu. Dimecres, la Cambra de Comerç ens va presentar l’informe econòmic de l’any 2023 i amb unes conclusions molt diverses, on el Govern i el Sr. Espot no poden amagar que malgrat que l’economia creixi ho fa per als que ja tenen diners. És a dir, els rics són cada vegada més rics i la resta és més pobra, i dic bé la resta, perquè la classe mitjana desapareix i l’escletxa es fa cada vegada més gran.

És curiós que el sector que més creixi sigui el de la construcció, quan en canvi, el principal problema de la ciutadania continua essent l’habitatge. D’altra banda, les empreses guanyen més diners, però el poder adquisitiu de les persones és cada vegada més baix. Per tant, quan el Sr. Espot deixa clar que l’economia del país està creixent, s’està oblidant que creix de forma desproporcionada entre uns i altres.

Des del PS tenim molt clar quin és el camí a seguir. Un salari mínim que representi el 60% del salari mitjà. Una llei d’habitatge i eines per poder treballar en el control de l’habitatge com un registre de la propietat, un índex de preu de referència, i una definició com cal d’allò que vol dir lloguer a preu assequible, desmarcant-lo del preu de mercat com tenim ara mateix a la llei.

La llei òmnibus, que es troba actualment en període d’esmenes, recull moltes propostes en habitatge i inversió estrangera, que els socialdemòcrates ja portàvem al programa en les darreres eleccions i en anteriors. Idees que hem proposat moltes vegades al Consell General i que DA i els seus companys de viatge no volien ni escoltar. Ara, 10 anys després, sembla que comencen a entendre que les mesures que hem proposat i continuem proposant són la solució. Quant de temps perdut, sobretot per a la classe baixa i mitjana, que cada vegada són més pobres. Això sí, per a DA i per al cap de Govern, l’economia va bé, però sempre s’obliden d’afegir que “per als de sempre”.