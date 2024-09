Lambos i Andorra

Creat: Actualitzat:

Sembla que hem perdut la batalla. Les xarxes socials, aquesta metadona digital, que en dies de postmodernitat com els que vivim mollegen opinions i punts de vista d’un públic cada cop més nombrós i menys exigent, estan gravant en pedra una imatge que tots aquells que estimem Andorra hauríem volgut defugir: diners fàcils, ostentació i vulgaritat. Molta vulgaritat.

En resposta a l’última provocació de Pedro Sánchez, que va suggerir “menys Lamborghinis i més transport públic”, i com si fos part d’un pla premeditat per fer mal a la imatge d’un país, streamers i youtubers d’un més que qüestionable nivell cultural no deixen de publicar imatges dels seus cotxes “d’alta gamma” a Instagram i TikTok, amb el doble objectiu d’aixecar odi i generar polèmica, ergo clics, i, òbviament, pescar algun ingenu més que piqui en les nombroses trampes de llurs “nous models de negoci”.

Personalment, no tinc cap dubte que l’obertura econòmica a Andorra ha estat un encert –jo mateix en soc un exemple, havent fundat una empresa gràcies a les reformes de l’administració Martí, qui va eliminar la figura del “prestanoms”– però molts d’aquests creadors de continguts, alguns dels quals porten negocis qüestionables moralment i legalment, com ara estructures piramidals, criptoestafes i programes motivacionals de característiques sectàries, sense entrar als “reis i reines de l’OnlyFans” i tot el que aquesta activitat comporta, només estan destrossant la imatge del país. Andorra, així, es converteix en subjecte d’atacs de tots aquells que responen a les provocacions a les xarxes socials, plataformes que algorítmicament reboten el nom d’Andorra fins a l’extrem. I que, per a més inri, són activitats que si generen llocs de treball directament vinculats és únicament a altres països, sovint del Tercer Món, on s’editen els seus vídeos per monedes, sense aportar aquests negocis beneficis reals a l’economia local d’Andorra, amb la qual cosa la imatge del país surt perdent de totes totes. Amb tantes coses per oferir, som enmig d’un foc creuat entre nou-rics que només embruten la imatge del país i una massa enfurida a internet que, per respondre a aquests, posicionen Andorra com un forat negre sense cap mena de reputació.

Alguna cosa no ha sortit com s’esperava. Tant de bo aquesta situació es pugui revertir i que la imatge d’Andorra es torni a centrar en el que realment representa.