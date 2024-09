Creat: Actualitzat:

Darrerament, hi ha hagut un canvi decisiu en les campanyes electorals, com en totes les formes de comunicació. L’ús de les xarxes socials ha situat els candidats a un clic dels votants. Ara, per expressar els missatges dels partits, es fa servir una combinació de mitjans tradicionals –televisió, ràdio i premsa escrita– amb les noves plataformes digitals i les xarxes socials. Segur que la gent jove es decanta per la segona opció mentre que els de generació boomer tendim a informar-nos pels diaris, encara que sigui en la versió web.

El debat televisiu és un format que, per molt que repeteixi velles fórmules amb un estil més o menys encarcarat, desperta expectació. Sigui perquè volem escoltar les propostes de cada formació de viva veu a través del seu representant –i contrastar-les amb les de l’adversari o adversaris–, o sigui perquè ens agrada observar com es mouen els candidats en la comunicació no verbal, que segons els especialistes conté molta més expressivitat i informació.

Dimecres a la matinada, hora d’aquí, als Estats Units es va desenvolupar el debat de la cadena ABC entre Kamala Harris i Donald Trump. La primera, amb molt per guanyar-hi, perquè les enquestes els situaven en empat, però l’expresident havia fet més bon paper en l’enfrontament amb Joe Biden, i Harris encara era poc o gens coneguda per un 20% de la població. Ara la balança s’ha decantat cap a la banda demòcrata i la majoria d’analistes assenyalen Kamala Harris com a clara vencedora. Davant l’egocentrisme i les afirmacions falses de Trump, va exhibir preparació, empatia amb la classe mitjana i treballadora, i referències constants a les necessitats del poble nord-americà, a qui va oferir esperança.

Els debats no decideixen el resultat d’unes eleccions, però decanten molts votants indecisos. Els partidaris de Trump continuaran convençuts encara que no s’empassin allò dels immigrants que mengen gossos i gats. Sigui com sigui, els EUA seguiran donant suport a Israel, però fins i tot molts republicans moderats es posaran de part “de la calma i no del caos”, seguint el consell de Taylor Swift. Que guanyi la millor.