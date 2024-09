El llibre, suport essencial

Creat: Actualitzat:

Des de temps immemorial i fins a encara fa poc, l’eina del coneixement, però també del divertiment, es materialitzava exclusivament en documents físics, en un primer moment manuscrits i, posteriorment, des de la invenció atribuïda a Gutenberg, tot i que alguns historiadors considerin que uns xinesos l’havien precedit en aquest camí, en fulls impresos. Per cert, fins a la possibilitat de difusió generalitzada que va permetre aquest procés, l’accés a aquesta documentació quedava reservada a una elit. Ara bé, no hem de pensar que l’obligació anterior de còpia manuscrita implicava l’escassetat d’aquestes obres. La prova contrària n’és la llegendària biblioteca d’Alexandria, avui destruïda, que comptava, segons diuen, fins a 400.000 volums diferents.

Des de la inclusió forçosa d’internet en la nostra realitat, molts han vaticinat que la lectura d’aquestes obres físiques aniria en declivi fins a la seva erradicació total. Així, alguns sistemes escolars han cregut oportú sacralitzar aquesta eina tecnològica, deixant doncs de banda la tradició clàssica. Val a dir que, al cap d’uns anys, s’han vist en l’obligació de rectificar, atès que s’han adonat que aquest ús provocava, entre altres, dispersió i manca de concentració, sempre perjudicial en els anys d’aprenentatge.

A més a més, i de forma sorprenent, la crisi de la covid va impulsar el creixement de la venda de llibres, en detriment de les consultes telemàtiques, que haurien pogut semblar l’eina més eficient durant el llarg temps del confinament. Tot al contrari, la reobertura al públic de les llibreries ha causat un increment dels lectors, que evidencia, per tant, la importància innegable de la cosa escrita. I, com s’ha pogut constatar durant aquest passat estiu, aquesta atracció no té, per a alguns, cap límit. Així, un aprenent delinqüent italià va quedar captivat per un llibre que va trobar a la tauleta de nit de la seva víctima i, en lloc d’actuar, es va immergir en la lectura d’aquesta obra, dedicada a la mitologia grega, fins a la intervenció de la policia. Sortosament per a ell, l’escriptor, informat d’aquests fets, li va regalar aquest mateix llibre, que podrà gaudir còmodament durant els dies de detenció que l’esperen.