Compromís amb la gent gran

La Federació de la Gent Gran d’Andorra té com a objectius principals fomentar la convivència i les relacions personals entre els seus membres, facilitar informació i assessorament en qüestions que els afectin i amenitzar el seu temps d’oci amb activitats que promoguin la socialització. En total, l’entitat representa i ajuda prop de 8.000 persones, provinents de les set associacions parroquials de la gent gran del país.

Tenint en compte el volum de persones que mobilitza, no és senzill complir aquests objectius establerts, tot i la feina de la junta de la federació i la bona sintonia entre les set associacions. Per això és tan necessari comptar amb el suport de les administracions públiques, sigui humà, com també econòmic. En el primer punt, aquest suport es tradueix en les reunions periòdiques que mantenim amb els dos misteris que ens tutelen –Afers Socials i Salut–, les quals ens permeten exposar els nostres neguits i peticions, com és el cas de la recentment acomplerta: el nou centre d’atenció primària de Ciutat de Valls. Pel que fa al segon punt, precisament la darrera setmana va quedar materialitzat amb la signatura d’un conveni de col·laboració entre el Govern i la federació, perquè es puguin dur a terme les activitats i serveis que organitzem. Es tracta d’una ajuda anual de 22.000 euros, xifra que s’incrementa notòriament respecte a la que hem rebut els darrers cinc anys.

Aquest ajut públic contribuirà que la federació pugui seguir organitzant activitats com l’assemblea general, disposar d’un estand a la Fira d’Andorra la Vella, les activitats culturals i d’oci que celebrem anualment o el suport informàtic que oferim a les associacions parroquials. També es destinarà a l’auditoria externa que precisament supervisarà la gestió de la subvenció.

La signatura d’aquest conveni constata les bones relacions i la comunicació fluida que mantenim amb els dos ministeris des de fa ja anys. Demostren el compromís, tant de l’administració com de la federació, amb la gent gran del país, la qual mereix sens dubte que es vetlli per la seva qualitat de vida i benestar.