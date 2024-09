Ara tot són presses

Creat: Actualitzat:

Aquest Govern cada vegada em sorprèn més. Malauradament, cap a pitjor. Al principi de la legislatura semblava que hi havia voluntat de consens, que es podria treballar conjuntament per al bé del país, però no hi ha manera.

Amb el temps que portem hem vist com d’un grup de treball, creat a petició nostra, s’ha passat a una cosa que ni és grup ni és res perquè Govern actua unilateralment.

Hem vist com el cap de Govern ens mentia públicament al Consell General dient que l’afer amb Grifols estava controlat –sabent que no era així– i, posteriorment, ens culpabilitzava del naufragi del projecte.

Hem vist com s’ha hagut de fer marxa enrere per no escoltar-nos quan reclamàvem que els pensionistes que viuen fora d’Andorra també tenen dret a rebre la pensió amb l’IPC actualitzat –fins que va intervenir la representació del Copríncep francès per fer-los veure la discriminació de la mesura.

I així amb un llarg etcètera que va a més perquè la majoria també dona, pràcticament amb els ulls tancats, el vistiplau a tot allò que ve de l’executiu i sense permetre grans modificacions de l’oposició.

Ara un nyap de llei òmnibus (permeteu-me que la titlli de nyap, però una llei que suposadament recull en un sol text habitatge, inversió estrangera, turisme i immigració només pot ser això) s’ha d’aprovar a correcuita.

La llei la vau anunciar el 4 d’abril, sense informar ni els grups parlamentaris de l’oposició ni el grup de treball, de la qual no teníeu ni el text redactat (ho negàveu, però el temps ens ha donat la raó). Una llei de l’abril que no s’ha entrat fins a final de juliol, fora del període parlamentari. I ara ens critiqueu perquè volem fer la feina com cal i no a correcuita? Doncs em sap greu informar-vos que no serà així.

No serà per dilatar el procés, sinó per responsabilitat, per fer propostes factibles i perquè no es publiqui un text de pedaços. Perquè no podem quedar-nos callats quan veiem que les coses es fan per màrqueting polític mentre Andorra en pateix les conseqüències. Així que, si us plau, feu autocrítica i deixeu-nos treballar, que després les polítiques en habitatge que apliqueu són les socialdemòcrates.