Reverdir les ciutats

La crisi climàtica ens ha proporcionat un mes de juliol amb una temperatura mitjana de 2,1 graus per sobre de la normal i unes màximes que, durant 19 dies, no han baixat de 30 graus al Roc de Sant Pere (1.113 m), superant el rècord històric del 2022. A les temperatures inusuals se sumen altres factors que col·laboren a tenir un aire de menys qualitat, com el polsim en suspensió del nord d’Àfrica o, com hem pogut veure recentment, el fum dels incendis que arriben de l’altra banda de l’Atlàntic i viatgen aprofitant la circulació del vent. Un any més es repeteixen els grans incendis del Canadà que el 2023 van generar el 25% de les emissions anuals de carboni produïdes pels incendis forestals a escala mundial. La crisi climàtica també és una crisi de salut pública especialment greu a les ciutats, pel trànsit de vehicles i per la presència d’edificis, voravies i asfalt que acumulen calor que s’allibera lentament. La concentració humana, la calor i la contaminació empitjoren la qualitat de vida dels habitants.

Davant les altes temperatures d’aquest estiu, els comuns d’Escaldes i de la capital van decidir la gratuïtat de les piscines comunals. Una mesura conjuntural que s’hauria d’acompanyar d’una planificació que incorporés arbres als espais públics. A les zones de vianants de les dues localitats, on circula un volum important de persones, hi ha pocs arbres i pocs llocs per seure, especialment a l’avinguda Meritxell. Deia el geògraf català Salvador Llobet, en un llibre escrit el 1947, que els andorrans no eren amants dels arbres, per la vocació ramadera del país.

Donat que la major part de la població andorrana viu en entorns urbans, és essencial fer una bona planificació per mitigar els efectes del canvi climàtic, fer més habitables els nuclis urbans incrementant la presència d’arbres que depurin l’ambient i evitin la formació d’illes de calor que presenten temperatures més altes que les zones circumdants. Abans estàvem convençuts que el caos circulatori per aquestes avingudes era un bé per al comerç, després hem vist els avantatges de prohibir el pas de vehicles i ara toca reivindicar una ciutat més sana amb més vegetació. Els temps han canviat i tots plegats hem de contribuir a una millora de l’entorn en què vivim.