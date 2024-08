Continuarà l’espectacle?

Creat: Actualitzat:

Durant aquest mes d’agost, sortosament han decidit una treva. No la dels Jocs Olímpics, sinó la del descans a la platja o a altres llocs, que els hauria de facilitar un necessari retorn cap a la serenitat. Almenys així ho espero. En el mateix moment, nosaltres, espectadors de l’escenari polític, també hem pogut descansar, en no assistir més a aquestes confrontacions estèrils que no aporten res i que, tot al contrari, agreugen les tensions ja existents, amb els riscos que això implica. Val a dir que, abans d’aquesta treva benvinguda, vàrem poder assistir a uns episodis d’alta intensitat que et fan pensar sobre la maduresa d’aquests que creuen que la seva elecció els dona via lliure per actuar de qualsevol manera.

Així, alguns han cregut oportú, en el moment del nomenament dels càrrecs del parlament francès, de negar-se a donar la mà a alguns dels seus contrincants polítics, pel motiu, hem de suposar, que no comparteixen gens la seva ideologia. Ara bé, obliden que aquests, que agradi o no, i no amagaré que a mi tampoc m’agrada, també han estat elegits i representen, doncs, la sobirania popular. Aquest és el joc de la democràcia, que cal respectar, atès que, com demostren nombrosos esdeveniments recents, sempre és fràgil. I no seria de més, per a aquests que no donen la mà, que es preguntin sobre la seva part de responsabilitat en l’emergència d’un corrent d’idees totalment contrari als valors fonamentals de la nostra societat. En efecte, sobta que una ideologia tan retrògrada i força permeable a les influències exteriors, provenint essencialment de Rússia, hagi obtingut un nombre de sufragis tan elevat. I no és aquesta actitud excloent que permetrà invertir aquesta pauta nefasta.

Malauradament, aquesta forma de fer, tant dels uns com dels altres, s’està expandint de forma exponencial en nombrosos països democràtics, amb l’excepció destacable del nostre, on les relacions entre polítics continuen en una màxima correcció i això gràcies certament a la proximitat que ens uneix.

Ara bé, ja arriba el mes de setembre i, per desgràcia, hi ha una gran probabilitat de tornar a la situació anterior a la treva estiuenca, i així l’espectacle continuarà!