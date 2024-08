La confiança

Creat: Actualitzat:

En política, com a la vida, existeixen diferents graus de confiança. És quelcom que es guanya a poc a poc i que es pot perdre molt ràpidament. I això és el que ens ha passat amb l’actual Govern de Demòcrates per Andorra.

Som l’oposició i el nostre rol és el de proposar millores, fer crítiques –sempre constructives– i, malauradament, desconfiar de les polítiques de Govern. Dic malauradament perquè comencem amb un tarannà dialogant i amb ganes de treballar plegats –tot i que el nostre punt de vista ideològic sigui antagònic–, amb un sentit d’Estat que fa que quedi de banda i es prioritzi el benestar social, i sempre ho acaben espatllant.

En aquesta legislatura els motius per desconfiar són molts: des d’una taula de treball de l’habitatge que vam proposar els socialdemòcrates i que no ha servit per a res per la manera de fer de l’executiu, fins a un fals diàleg de Govern i dels grups parlamentaris que li donen suport amb l’oposició. I la gota que ha fet vessar el vas ha estat l’afer Grifols.

Una vegada es fa pública la fallida del projecte de Grifols a Andorra, el seu màxim responsable, el Sr. cap de Govern, acusa l’oposició de ser responsables d’aquest naufragi (denota la seva poca autocrítica). Però, a més, gràcies a les declaracions de la ministra Conxita Marsol, ens vam assabentar que el cap de Govern ens va mentir al Consell General quan li vam preguntar sobre l’evolució del projecte. Mentre el Sr. Espot es vantava de tenir-ho controlat, ja sabia que no tiraria endavant. Un escàndol!

En el Grup Parlamentari Demòcrata tampoc s’hi pot confiar gaire, ja que els socialdemòcrates hem sol·licitat la compareixença del cap de Govern perquè doni les explicacions pertinents i, sense ni tan sols escoltar els arguments pel qual la demanem, s’hi neguen i fan èmfasi que el lloc on fer-ho és una sessió de control (sí, allà on ens han enganyat a tots –a vosaltres també– a la cara).

Deuen entendre que la nostra confiança cap al Govern i els seus socis queda absolutament tocada i que sempre hi haurà el dubte de saber si diuen la veritat o si, juntament amb la manca de transparència habitual, ens menteixen.