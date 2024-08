Creat: Actualitzat:

La recerca de la felicitat en el món laboral s’ha convertit per a moltes persones en una prioritat. Molts són els experts que consideren que per aconseguir aquesta felicitat laboral hi ha cinc claus que ens fan més portadora la nostra vida laboral tant present com futura, i ens ajuden a sentir-nos més plens, relaxats i motivats, independentment de la tasca professional que desenvolupem. La resiliència és aquella capacitat que ens ajuda a afrontar els desafiaments. És la primera capacitat de la ment, i per desenvolupar-la és imprescindible que disposem de l’agilitat cognitiva necessària per poder recuperar-nos sense patir danys, ser capaços d’identificar i d’adaptar-nos a les noves oportunitats, tant com a persones individuals com amb equips de treball. La motivació resulta necessària per mantenir una actitud positiva, fet que exigeix pràctica, reflexió i compromís, cosa que provoca una prosperitat laboral i ens apropa al concepte de realització personal. La sociabilitat ens ajuda a fomentar el suport social necessari en el món laboral. La soledat no és bona en els negocis ni en tots aquells treballs que requereixin tracte amb les persones, o en aquells que sigui imprescindible el treball en equip. A més, el sentiment de soledat a la feina fa que el treballador se senti més descontent i menys implicat en la tasca que desenvolupa, fet que provoca canvis de treball o plantilles poc estables. La prospecció per planificar el futur és clau per obtenir una felicitat laboral. La nostra capacitat per imaginar i fer plans és molt potent, perquè ens permet projectar i avaluar possibilitats, i podem utilitzar aquestes projeccions per guiar els nostres pensaments i les nostres accions. I, finalment, la innovació. La capacitat per desenvolupar la creativitat. Ens troben en un món on la transformació de molts llocs de treball és evident, i ens obliga a ser imaginatius per poder garantir el valor afegit que té que les persones desenvolupem determinades tasques en comptes de màquines. Per tot això, la felicitat laboral s’està convertint en un nou indicador de la salut. Cada cop més, les persones no en tenen prou amb una feina remunerada sinó que volen que també tingui un propòsit i pagui la pena.