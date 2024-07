Comença l’esforç

Creat: Actualitzat:

És temps d’esforç i d’exigència, de sacrifici i d’excel·lència, de tenacitat, de valentia i de voluntat.

És temps de creure en un mateix, del treball en equip i d’aconseguir triomfar de forma col·lectiva.

És temps d’esportivitat, de tolerància i de mostrar la veritable amistat. De posar-se reptes i d’intentar anar sempre una mica més enllà. De mostrar fortalesa física i mental.

És temps de Jocs Olímpics, d’esperit olímpic i dels valors que defensa. És l’ocasió perfecta per celebrar com l’esport es converteix per a tots els atletes en una filosofia de vida. I com les persones de tot el món segueixen amb admiració el fruit de tot aquest esforç i tenacitat que mostren els esportistes competició rere competició, en totes aquelles disciplines esportives.

I de la mateixa manera, per a la resta de persones, l’esport es converteix en la clau per sentir-me bé per dintre i per fora. Cada cop contagia més persones i les aboca a incorporar l’esport en les seves rutines de vida.

L’esport es converteix, en més o menys mesura, en un element transformador i positiu del propi cos, que aconsegueix l’equilibri entre la ment i l’ànima.

Ens ajuda a demostrar que, si vols, pots, i alhora ens facilita poder superar tots aquells obstacles que se’ns presentin, inclús en aspectes diferents de la nostra vida que no tenen res a veure amb la millora física.

Ens dona confiança en nosaltres mateixos per superar els obstacles i, en especial, quan pensem que no estem a l’altura de les circumstàncies.

Perquè l’esport sempre deixa petjada positiva i ha evolucionat en sintonia amb la mateixa societat. I, aquests dies de competició, molts atletes triomfaran. I la gran majoria mostraran humilitat davant del triomf.

Però no tot serà així, n’hi haurà que no aconseguiran els objectius, i serà dur, però cal veure-ho com una oportunitat de millora i d’aprendre a gestionar la derrota. I tot i que molts cops no aconseguim les nostres metes, igual que els atletes que competeixen aquests dies als Jocs, l’esport ens ha d’ajudar a aprendre a acceptar les coses que no es troben sota el nostre ontrol, a lluitar contra un mateix i a aprendre a sobreposar-se.