Estudi d’impacte i model de país

La setmana passada es van presentar les conclusions de l’estudi d’impacte de l’acord d’associació amb la UE elaborat per Andorra Recerca i Innovació (ARI). Els indicadors econòmics seran positius a mitjà i llarg termini, encara que al principi algun sector creixi menys del que ho faria sense acord, i l’impacte serà relatiu perquè molts àmbits no hi estan afectats i n’hi ha d’altres que ja s’adapten a la normativa europea.

Es pot interpretar que ARI té un biaix favorable a l’acord perquè és un organisme públic, però el coordinador de l’estudi va explicar en detall la metodologia per esborrar qualsevol ombra de dubte. I això en detriment de la comunicació, perquè la introducció va ser densa i se’ns va fer llarga (a mi i a companys amb qui he comentat la jugada).

La part més interessant va venir després, quan se’ns van oferir dades dels efectes econòmics en termes generals i sectorials, i de l’impacte demogràfic, que potser no convenç els més conservadors (per desmuntar els prejudicis populistes que relacionen immigració amb augment de la criminalitat, l’Yvan Lara va introduir aquest apartat amb una sentència irrefutable: Andorra és campiona del món en immigració i també en seguretat).

Hi vaig trobar a faltar una anàlisi de les necessitats del sector públic per mantenir la qualitat de la salut, l’educació o el benestar. Però la resposta va més lligada als àmbits que no depenen de l’acord, com el sistema tributari, la seguretat social, les polítiques d’habitatge, o altres qüestions lligades al model de país dels governants. La dreta, que fins ara té posicions de poder al Govern i en alguns comuns, ja afavoreix els sectors que hi guanyarien més amb l’acord segons l’estudi d’ARI: el financer i la construcció.

Perquè la població en conjunt noti un canvi positiu, caldrà que aquesta obertura més clara a Europa s’acompanyi dels principis bàsics que inspiren els plantejaments socialdemòcrates: igualtat d’oportunitats; protecció del medi ambient, el patrimoni cultural i la identitat, i garantia dels drets humans. Ens hi va el futur del país i el benestar de les properes generacions.