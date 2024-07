Creat: Actualitzat:

Avui Joan-Enric Vives, el nostre bisbe i Copríncep, fa 75 anys. Felicitats! El Concili Vaticà II, en el Decret sobre la funció pastoral dels bisbes, en va oferir –per primera vegada en un concili– una visió sintètica, en els seus principis més generals i importants. I un en va ser la renúncia al seu càrrec “per edat avançada”, diu. El Codi de Dret Canònic, posteriorment, ja assenyala i concreta que “el bisbe diocesà que hagi complert 75 anys se li prega que presenti la renúncia del seu càrrec al Summe Pontífex, el qual proveirà tenint en compte totes les circumstàncies”. És el que ha fet avui el bisbe Joan-Enric, iniciant la seva successió. “La successió apostòlica”, que és l’expressió que la teologia reserva per indicar, en sentit específic, la successió en el ministeri apostòlic, que es realitza per mitjà dels bisbes, definits així com “successors dels apòstols”. Així l’Església en garanteix la seva apostolicitat.

I fa 12 dies el Papa Francesc n’ha fet ja un primer pas, “tenint en compte totes les circumstàncies”. No ha acceptat encara la renúncia, però ha designat ja el sacerdot Josep-Lluís Serrano Pentinat bisbe coadjutor d’Urgell. Un coadjutor no és un auxiliar. És un bisbe amb dret a successió. Amb la consagració episcopal i l’acollida en el col·legi episcopal, el bisbe Josep-Lluís es converteix en “successor dels apòstols”, ens diu el Vaticà II. Aquesta és la gran notícia avui, per a l’Església d’Urgell. Des de Sant Just (521-546) el nou bisbe serà el 94è titular del bisbat d’Urgell.

Clar. Una de les “circumstàncies” del bisbe d’Urgell –i no petita!– és ser Copríncep d’Andorra, reconegut avui explícitament en l’article primer de l’Acord entre Andorra i la Santa Seu del 2008. Es van materialitzant les tesis del Secretari d’Estat, el cardenal Pietro Parolin, gran coneixedor d’Andorra, en la visita oficial per Meritxell de l’any passat: 1) Manteniment de l’statu quo, 2) Nomenament d’un bisbe coadjutor, 3) Allargar 2 o 3 anys el càrrec del bisbe Joan-Enric, i 4) Recolzament a l’actual acord concordatari de 2008 per ser un instrument vàlid.

No ho oblidem. El prevere Josep-Lluís ve de Roma. De la Secretaria d’Estat, el nucli del govern de l’Església universal. Benvingut!